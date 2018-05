Fred | il labrador che ha adottato 9 anatroccoli abbandonati in un castello inglese

Gli anatroccoli lo hanno scambiato per il proprio papà e ora lo seguono ovunque : ecco a voi Fred - il labrador dal cuore d’oro : Nove anatroccoli, orfani, nati vicino al castello di Mountfitchet, in Inghilterra, hanno deciso che il proprio papà è un labrador di dieci anni. E lui, Fred, ha “adottato” i cuccioli da quando la mamma naturale è scomparsa dal parco. Ora lo seguono ovunque, stando persino sul suo dorso. L'articolo Gli anatroccoli lo hanno scambiato per il proprio papà e ora lo seguono ovunque: ecco a voi Fred, il labrador dal cuore d’oro ...