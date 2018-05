Rispettato il voto Le ingerenze respinte e l' autonomia del Paese

M5S : mai modificato programma - Rispettato voto Rete - 2 - : ... in cui si legge 'ripudiamo ogni forma di colonialismo, neocolonialismo e ingerenza straniera', ma nella versione finale c'è scritta la stessa identica cosa, in una forma più adeguata: 'La politica ...

M5S : mai modificato programma - Rispettato voto Rete : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Su questa storia dei programmi del MoVimento 5 Stelle siamo costretti a smentire il Foglio, perché la vera truffa è proprio l’articolo che oggi ci accusa di aver modificato i punti programma tici subito dopo il voto delle elezioni politiche”. Lo scrive il M5S sul blog delle Stelle, tornando sulla grana del presunto programma cambiato in corso d’opera, un caso riespoloso dopo ...

M5S : mai modificato programma - Rispettato voto Rete (3) : (AdnKronos) – “E ancora – scrivono ancora i 5 Stelle affrontando uno dei temi più controversi – il Foglio scrive che sulla Nato si leggono posizioni diverse, ma anche in questo caso mente. Nel programma definitivo si legge infatti che il ‘Movimento 5 Stelle sostiene l’adeguamento dell’Alleanza Atlantica (Nato) al nuovo contesto multilaterale, contemplando un inquadramento delle sue attività in ...

Camera - Delrio : non Rispettato voto Paese : 18.26 La composizione dell'ufficio di presidenza della Camera "non rispetta il voto degli italiani". Così il capogruppo del Pd a Montecitorio, Delrio, dopo il voto che non ha visto eletti dem tra i questori e i segretari d'Aula. "Il Pd è la seconda forza parlamentare e ha un solo rappresentante", aggiunge riferendosi a Rosato, eletto vicepresidente. "Centrodestra e M5S sono partiti con il piede sbagliato, questa è la casa di tutti gli ...