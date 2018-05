Privacy | dal Garante via libera alla videosorveglianza “intelligente”

Privacy : in arrivo dall'Ue regole più severe : Le sociatà attive sul web stanno già correndo ai ripari per evitare scandali come quello di Facebook-Cambride Analytica -

Privacy : Grillo - Cambridge Analytica? Non vedo lo scandalo : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Cosa ne pensi delle notizie false e di Cambridge Analytica? “Non vedo lo scandalo se non ci si comporta come un bambino. E’ così ovvio che siamo costantemente monitorati e manipolati sia nella pubblicità che in politica”. Così Beppe Grillo in un’intervista su Newsweek rilanciata dal suo blog. L'articolo Privacy: Grillo, Cambridge Analytica? Non vedo lo scandalo sembra essere il primo su ...

Privacy : le nuove regole europee in vigore dal 25 maggio : Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore il regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali, e sulla loro circolazione. Il regolamento o anche GDPR, (General Data Protection Regulation) sarà direttamente applicabile negli ordinamenti degli stati europei e quindi anche in Italia senza la necessità di decreti di recepimento. In Italia un intervento di raccordo tra il regolamento Ue e la normativa interna tuttavia è stato effettuato con ...

Google sempre più dalla parte degli utenti e della loro Privacy : Google ha sempre avuto un occhio di riguardo sulla privacy degli utenti, offrendo da sempre la possibilità di vedere quali delle nostre informazioni vengono tracciate durante ogni utilizzo del noto motore di ricerca. Oggi viene compiuto un ulteriore passo in avanti, grazie alla volontà di Google di conformarsi alle nuove norme europee sulla privacy GDPR (General Data Protection Regulation)! L'articolo Google sempre più dalla parte degli utenti ...

Dal copia-incolla alla Privacy - cinque estensioni utili per Firefox : La nuova creatura di Mozilla, Quantum, è stata definita la rivincita di Firefox su Chrome. E visto che ogni browser chiama estensioni, eccone cinque per migliorarne le prestazioni, oppure semplicemente personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Zuckerberg non deve sapere Facebook Container, ovvero: il nome è tutto un programma. Si tratta dell’estensione creata dalla stessa Mozilla per proteggersi dal social network o meglio, dalla sua ...

DPO e Pubblica amministrazione - chiarimenti dal Garante della Privacy : Manca meno di un mese dall’entrata in vigore del Regolamento Europeo (GDPR) in materia di Privacy, ma restano ancora molti dubbi sulla nuova figura del DPO, dei suoi compiti e delle sue responsabilità. Con l’aiuto dell’avvocato Stefano Comellini cerchiamo di fare chiarezza. È possibile assegnare al DPO ulteriori compiti e funzioni rispetto a quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679? Sì, ma a condizione che tali ...

Dal 25 maggio entrano in vigore le nuove norme sulla Privacy - le imprese sono preparate? : ...dei dati" Nel caso del settore sanitario ad esempio a tutela del singolo e a garanzia dei dati personali sul suo stato di salute il legislatore ha prescritto alle realtà aziendali operanti nel mondo ...

Macché Privacy violata. Facebook macina utili nonostante gli scandali : Insomma quello appena uscita è un bilancio poco significativo rispetto alla questione che ha appassionato il mondo per settimane. E dunque, per vedere davvero se il problema ha impattato sui conti ...

Come Facebook e Google ci guadagnano dalla legge europea sulla Privacy : Nato per tutelare i cittadini, il regolamento europeo sui dati rischia di favorire il duopolio del social network e di Big G. E di schiacciare una concorrenza che non può permettersi «l’esercito» di avvocati e tecnici pagati dai due giganti californiani ...

Il «trucco» di Google per proteggere 20 miliardi di dollari dalle leggi sulla Privacy : Dopo Facebook, anche Big G finisce al centro di polemiche internazionali. L’accusa? Aver cercato di aggirare le regole europee sulle privacy in arrivo a maggio, per proteggere il business miliardario dell’advertising...

Facebook è in fuga dalle leggi UE per la Privacy : sposta 1.5 miliardi di utenti! : Secondo le recenti indiscrezioni Facebook avrebbe spostato dai propri database Europei (in Irlanda) la bellezza di 1.5 miliardi di utenti negli USA per evitare le nuove leggi UE sulla privacy.In data 25 maggio 2018 entrerà in vigore nella comunità europea la nuova legge GDPR, ovvero il regolamento generale sulla protezione dei dati per una maggiore tutela sulla privacy delle persone.In sostanza questo nuovo regolamento rende più difficile ...

Facebook down alle 13.30 - tornato operativo. E non si arresta lo scandalo Privacy : Facebook down in tutta Italia, da qualche minuto. Non bastasse quanto è successo nelle ultime settimane, con lo scandalo Cambridge Analytica e il caos legato alla privacy, ci si mettono anche...

Google essere coinvolta nello scandalo Privacy che ha coinvolto Facebook : Google è probabilmente l'unica entità al mondo che ha ancora più dati sulle abitudini degli utenti , le preferenze e altri dati demografici generali di Facebook, essendo quella che gestisce il ...

Cambridge Analytica - il bis di Zuckerberg per lo scandalo Privacy : Lo stesso 'Zuckerberg ha ammesso che siamo il posto migliore al mondo in termini di protezione dei diritti alla privacy', ha ricordato la commissaria ringraziando, ringraziando tra l'altro il Ceo di ...