Iliad In Italia Dal 29 Maggio | E’ Ufficiale!

Iliad in Italia ha una data : il gran giorno sarà il 29 maggio : Finalmente c'è una data per il lancio di Iliad in Italia, per di più ufficiale: il giorno scelto dalla compagnia per presentarsi agli Italiani e lanciare i suoi servizi sul territorio è il 29 maggio 2018.

Uscita Iliad Italia ufficiale fra 5 giorni : dettagli conferenza 29 maggio : Fermi tutti, l'Uscita Iliad Italia ha una data ben precisa e finalmente ufficiale. La conferenza di presentazione del nuovo quarto operatore mobile nostrano è prevista esattamente fra 5 giorni, ossia martedì 29 maggio a Milano. Gli inviti alla stampa per l'evento mobile che si preannuncia davvero seguitissimo hanno iniziato a fare capolino nelle redazioni giornalistiche Italiane. Come promesso dall'AD Benedetto Levi più volte, il lancio ...

Tre scritte possibili con SIM Iliad Italia : perché potrebbe apparire Wind? : Sta iniziando un mese di fuoco per quanto riguarda la questione del lancio sul mercato di Iliad Italia. Proprio ieri, su queste pagine, vi ho riportato le ultime notizie per quanto concerne la questione delle infrastrutture, con importanti novità provenienti soprattutto dalla Lombardia. Oggi 22 maggio, invece, vogliamo approfondire un'altra questione importante, vale a dire quello che leggeremo sul nostro display nel momento in cui andremo ad ...

Altro passo verso l’uscita di Iliad Italia : nuove autorizzazioni oggi 21 maggio : Ci sono alcune importanti novità riguardanti Iliad Italia che ci avvicinano ulteriormente all'uscita nel nostro Paese del tanto atteso operatore. Dopo la questione di natura commerciale e legata alla distribuzione delle SIM che abbiamo trattato nel corso degli ultimi giorni sulle nostre pagine, oggi 21 maggio tocca necessariamente fornirvi un aggiornamento per quanto riguarda l'aspetto delle infrastrutture. Vediamo dunque come stanno le cose ad ...

Acquisto SIM Iliad Italia : apparsi anche i primi distributori automatici : Non conosce sosta il processo di avvicendamento di Iliad Italia, che si prepara ogni giorno di più al proprio ingresso in scena nel nostro territorio. Dopo avervi parlato dei canali di ricarica aperti su SisalPay.it e del numero di assistenza, eccoci tornare sul discorso dei distributori automatici di SIM, mezzo che sappiamo il quarto operatore nazionale adotterà per facilitare ancora di più il passaggio tra le proprie fila. Già da qualche ...

Iliad Italia : confermati i distributori automatici di SIM : Da Catania è arrivata la conferma alle indiscrezioni secondo cui il nuovo operatore Iliad punterà in Italia su una rete di distributori automatici

Iliad sbarca in Italia entro il 21 giugno : E' quanto ha indicato il management della società fondata e controllata da Xavier Niel, che con un'aggressiva politica di offerte low-cost ha scatenato la concorrenza nel mercato francese, in ...

Anche le ricariche Iliad Italia si stanno sbloccando : spunta un nuovo link : stanno venendo a galla importanti novità in queste ore per quanto riguarda Iliad Italia, tutti segnali che in qualche modo ci avvicinano all'uscita definitiva della nuova compagnia telefonica nel nostro Paese. Dopo avervi parlato del nuovo numero per avere un contatto con l'assistenza, ma soprattutto del termine massimo entro cui l'operatore sarà pronto per scendere in campo (21 giugno), oggi bisogna affrontare il tema delle ricariche. Anche ...

Attivo il numero assistenza Iliad Italia 177 già oggi 16 maggio : dove si acquisteranno le SIM : Incredibile ma vero, il numero assistenza Iliad Italia è già Attivo. Nonostante il lancio del nuovo quarto operatore sia previsto entro il 21 giugno ma in una data ancora sconosciuta, in queste ore è già possibile contattare proprio l'assistenza clienti del vettore. Non solo, ma riusciamo grazie alla corposa novità, a darvi notizia pure delle modalità con cui si acquisteranno le SIM del nuovo protagonista del mondo mobiole. Come riportato ...

Ad un passo dall’uscita Iliad Italia : titolo scivola in borsa - i motivi : L’uscita Iliad Italia è vicinissima, come ufficializzato nella giornata di ieri in occasione della presentazione dei conti del primo trimestre 2018 della società , ma non proprio tutto sta filando liscio per il gruppo francese che sta per sbarcare anche entro i nostri confini. Come già detto, nella mattinata di ieri, abbiamo ricevuto conferma del lancio del nuovo quarto operatore entro il 21 giugno. Il nuovo lancio, tuttavia, avviene in un ...

Cosa offre Iliad - l'operatore francese di telefonia in arrivo sul mercato italiano : Conto alla rovescia per il lancio dell'offerta in Italia del gruppo francese di tlc Iliad, la casa madre dell'operatore Free. Secondo quanto annunciato, il lancio è previsto 'prima del 21 giugno', in ...

Debutto Iliad Italia Quando? Entro il 21 Giugno : Quando comincerà a lavorare Iliad Italia? Quando ci sarà il Debutto di Iliad Italia? Quando si potranno acquistare le SIM Iliad Italia? Ecco gli ultimi dettagli sull’arrivo di Iliad Italia Iliad Italia Quando Debutto? Come abbiamo visto nei nostri precedenti articoli, è ormai tutto pronto per il lancio in Italia del nuovo operatore Iliad, che si prepara a rivoluzionare completamente il […]

Telefonia - Iliad pronta allo sbarco in Italia : tariffe e offerte di lavoro : Un nuovo operatore di Telefonia sta per fare il suo ingresso nel nostro Paese. "Prima del 21 giugno" il gruppo francese di tlc Iliad lancerà la sua offerta nel nostro Paese, come ha annunciato la direzione della società in...

Iliad crolla in Borsa dopo conti - sbarco Italia prima 21 giugno : Milano, 15 mag. , askanews, Iliad, il gruppo di tlc di proprietà di Xavier Niel, intende lanciare la propria offerta nel mobile in Italia 'prima del 21 giugno'. Lo ha annunciato il management della ...