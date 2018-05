Governo Conte | al Tesoro si fa nome Zingales | Btp rimbalzano

Governo Conte - le prime misure : pace fiscale e tagli alla politica | Cos’è e come funziona la pace fiscale : Per Di Maio e Salvini nel discorso di Conte quella sull’Europa è la parte «recitata»

Il Governo Conte è una buona notizia - è giusto che ci provi : Allo stato in cui la situazione politica è arrivata in Italia, non è dubbio che la formazione del governo Conte sia una buona notizia. Messi da parte i catastrofismi e gli allarmismi che riempiono la stampa in questi giorni, è giusto che le forze "antisistema" si misurino finalmente con il "sistema", le sue regole, le contraddizioni della politica. E con la macchina di governo, che è facile criticare da fuori ma che ...