A Federica Angeli il premio Daphne Caruana Galizia

Federica Angeli : i miei 300 passi : «Sei Federica?». Un tizio esce dall’Orsa Maggiore. «Sì, mi conosci?». Lui sorride e torna dentro. Nel chiosco del litorale di Ostia dove tutto è iniziato, Federica Angeli non è mai tornata. Lo stabilimento è in disuso, sporco, all’interno due persone occupano due sedie e una cattedra al centro dell’ampia sala principale, vuota, una veranda sul mare. Sanno di sicuro chi è questa donna alta, bionda, che mi mostra la stanzetta dove Armando Spada – ...

Leodori : sempre al fianco di Federica Angeli e di chi non si gira : Leodori: parole di Federica dimostrano forza straordinaria Roma – Di seguito il messaggio apparso sulla pagina Facebook di Daniele Leodori, presidente del Consiglio regionale del Lazio. “Non ho paura e mi sento libera. Sembrano parole scontate, normali quelle pronunciate oggi da Federica Angeli. Invece portano con sè una forza straordinaria e un grande insegnamento di fronte al quale mi sento di dire ‘siamo tutti ...

Boldrini : orgogliosa di Federica Angeli. Non sei sola : Boldrini: orgogliosa del tuo modo di intendere la professione Roma – Di seguito il tweet di Laura Boldrini. “Federica Angeli in aula per testimoniare contro due esponenti del clan Spada di Ostia ha detto: ‘Hanno provato a privarmi della mia libertà, ma non ho paura’. orgogliosa di te e del tuo modo di intendere la professione. #Federicanonseisola”. L'articolo Boldrini: orgogliosa di Federica Angeli. ...

Roma - processo Spada : Federica Angeli in aula/ Ultime notizie : "Non ho paura" - Virginia Raggi in Tribunale : Roma, processo Spada: Federica Angeli in aula sentita come testimone. Al suo fianco la sindaca della città, Virginia Raggi e la Regione Lazio. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:22:00 GMT)

Processo Spada - Raggi in tribunale con Federica Angeli : Roma non ha paura : Le parole della sindaca: "Qui per lanciare un messaggio forte e duro cotnro la malavita. Le istituzioni non devono lasciare soli i cittadini"

Foschi : stringiamoci attorno a Federica Angeli. Domani a piazzale Clodio : Foschi: uniti contro mafia e criminalità organizzata Roma – Di seguito la nota di Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio. “Domani saremo a piazzale Clodio con Federica Angeli che testimonierà al processo contro esponenti del clan Spada. Federica ha dimostrato in questi anni un immenso coraggio e una straordinaria professionalità, continuando nel suo puntuale e quotidiano lavoro di denuncia. stringiamoci ancora una volta tutti ...

Verdi : solidarietà a Federica Angeli. Chi viene minacciato non è solo : Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, co-portavoce dei Verdi di Roma. “I Verdi di Roma esprimono la loro solidarietà e vicinanza a Federica Angeli. Ancora una volta vittima di intimidazioni a causa del suo impegno di cittadina e di giornalista contro la mafia. Il metodo mafioso si regge sulla paura e sulla minaccia. Quello che tutti possiamo fare, come componenti della comunità, è alzarci ...

Federica Angeli - “Federì sei giovane - hai una famiglia”. L’imputato : “No minacce - solo un consiglio” : “Una intervista partita serena e diventata disastrata…”. Paolo Riccardo Papagni, sentito nel processo per tentata violenza privata ai danni della giornalista di Repubblica Federica Angeli, ha ripercorso il giorno dell’intervista nel maggio del 2013, anche con telecamera poi spenta, alla cronista di Repubblica che l’uomo, socio e fratello del presidente di Assobalneari, aveva rilasciato per poi interromperla. ...

Ostia - le minacce in aula a Federica Angeli 'Giornalaia - pensa alla famiglia' : ROMA. Le disse: 'Federì, sei giovane, hai una famiglia'. Ma non era una minaccia, secondo lui. Solo un consiglio. Eppure, è stato lui stesso, Paolo Riccardo Papagni, socio e fratello del presidente di ...

Busta con proiettile indirizzata alla giornalista Federica Angeli : Già sotto scorta, il 19 aprile dovrà testimoniare in aula in tribunale in un processo contro il clan Spada - Una Busta con un proiettile è stata recapitata nella redazione romana de "Il Fatto ...

Inchieste sulla mala a Ostia - busta con proiettile alla cronista Federica Angeli : Inchieste sulla mala a Ostia, busta con proiettile alla cronista Federica Angeli Inchieste sulla mala a Ostia, busta con proiettile alla cronista Federica Angeli Continua a leggere

Inchieste sulla mala a Ostia - busta con proiettile alla cronista Federica Angeli : Un fascicolo di indagine è stato aperto dalla Procura di Roma in relazione a una busta con un proiettile indirizzata alla giornalista di "La Repubblica" Federica Angeli ma recapitata alla redazione ...

Ostia : Fnsi e Cnog - il 19 aprile in aula al fianco di Federica Angeli : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Il 19 aprile dovrà testimoniare in aula in tribunale in un processo contro il clan Spada. Oggi hanno recapitato alla redazione del Fatto Quotidiano una busta con un proiettile dedicato a lei. Federica Angeli, cronista di Repubblica che vive sotto scorta, non ha però intenzione di arretrare e noi saremo al suo fianco. Per questo il 19 aprile saremo in aula, insieme ad Usigrai, Articolo 21, No bavaglio e ...

Ostia : Fnsi e Cnog - il 19 aprile in aula al fianco di Federica Angeli : Roma, 7 apr. (AdnKronos) - "Il 19 aprile dovrà testimoniare in aula in tribunale in un processo contro il clan Spada. Oggi hanno recapitato alla redazione del Fatto Quotidiano una busta con un proiettile dedicato a lei. Federica Angeli, cronista di Repubblica che vive sotto scorta, non ha però inten