Pescara | uccide moglie e lancia figlia dal cavalcavia | Filippone aveva chiesto anche il

Pescara : uccide il vicino di casa dopo una lite e poi si autodenuncia Video : Ennesima lite fra vicini finita male. I #Carabinieri del comando di Pescara hanno arrestato oggi Roberto Mucciante [Video] di 51 anni, per omicidio preterintenzionale. L'uomo originario dell'Aquila, affetto in passato da malesseri mentali è stato accusato di avere ucciso a coltellate un suo vicino di casa, dopo un litigio. Il presunto omicida è stato fermato per ordine del Pm Valentina D'agostino. dopo l'efferato delitto, l'assassino si è ...