GF | tra coca-gate e altri scivoloni di stile | le reazioni di Barbara D’Urso

Napoli Sequestrati 33 kg di cocaina da spacciare in Campania : La droga era destinata alle piazze di spaccio dell'area campana, dove, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato un introito all'economia illegale per circa 7 milioni di euro. L'uomo è stato ...

Gdf sequestra coca per 7 mln - un arresto : ANSA, - NAPOLI, 22 MAG - Un uomo di 31 anni è stato arrestato per traffico di stupefacenti dalla Guardia di finanza, nel corso di un'operazione che ha portato al sequestro di oltre 33 chilogrammi di ...

Operazione "Clean Sweep" beccati dalla polizia con 2 chili di cocaina - agli arresti 2 stranieri : L'Aquila - Due arresti e il sequestro di un chilogrammo di cocaina purissima ancora da suddividere. E' il bilancio dell'Operazione "clean sweep" condotta dalla Squadra Mobile della Questura di L'Aquila diretta dal dirigente Tommaso Niglio. I due arrestati sono stranieri, un macedone e un albanese. La droga trovata in possesso dei due era nascosta nel comune di Ocre, centro a pochi chilometri dal capoluogo. ...

Operazione "Clean Sweep" beccati dalla polizia con 2 chili di cocaina - agli arresti 2 stranieri : L'Aquila - Partita da una denuncia su "YOUPOL" la squadra mobile dell'Aquila tramite l'Operazione Clean Sweep, nella giornata di ieri ha sventato un traffico di eroina sul territorio aquilano. Gli agenti hanno infatti individuato e arrestato due cittadini stranieri, trovandoli in possesso di 2 chili di cocaina purissima, ancora da suddividere in dosi, ma che sicuramente sarebbero ben presto entrate sul mercato aquilano. ...

Coca e alcol - poi la lite : uccide l’amico 22enne per strada a coltellate : In manette un uomo di 28 anni, Matteo Villa. L’omicidio dopo un litigio per strada. La vittima è William Lorini, 22 anni, ucciso con due fendenti alla pancia nella zona di via Padova. Il giovane è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Raffaele

Milano - lite tra giovani dopo alcol e cocaina : 21enne ucciso : Un giovane, William Lorini, di 21 anni, è stato ucciso la scorsa notte, in base a una prima ricostruzione della polizia, da un amico, Marco Villa, di 27, per una lite scoppiata in strada a Milano, ...

Sequestrati reggiseni imbottiti di coca : ANSA, - NAPOLI, 16 MAG - La Polizia di Stato ha scoperto a Giugliano in Campania , Napoli, un locale condominiale adibito a deposito dove i trafficanti di sostanze stupefacenti avevano stoccato abiti ...

Sardegna - legato e sequestrato per la coca : tre giovani in manette : Erano in tre: un russo, un cagliaritano e un americano di origini dominicane. E coprivano un ampio mercato della droga – secondo quanto ricostruito dalla Polizia – che riforniva tutta la città di Cagliari, e non solo. Uno dei tre però voleva più soldi, Alexander Kapitonov (il russo), 23enne, e allora avrebbe rubato tre chili di droga ai suoi compari: Andrea Castagna, 24 anni, cagliaritano e Christopher Lee Cruz, 25 anni, nato negli Stati Uniti, ...

trasportava cocaina sulla provinciale Adelfia-Valenzano : arrestato 33enne di Ginosa : I Carabinieri della Compagnia di Triggiano. nell'ambito di controlli specifici per la prevenzione e il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, nella scorsa serata ad Adelfia, ...