Giuseppe Conte | il mistero della specializzazione a New York che all' università non

Quando Giuseppe Conte difendeva il metodo Stamina : Mentre Giuseppe Conte guarda in lontananza Palazzo Chigi, dentro e fuori dal Movimento 5 Stelle montano i mal di pancia. Il governo gialloverde sarà guidato da un premier non eletto. Proprio come Mario Monti, per intenderci. "L'ho presentato prima delle elezioni nella mia squadra di governo, noi siamo stati votati da 11 milioni di cittadini - si difende Luigi Di Maio - ci ha messo la faccia in campagna elettorale e dove è stato ha lasciato il ...

Sergio Mattarella - Paolo Becchi : vuole far fuori Giuseppe Conte e tornare alla staffetta Salvini-Di Maio : 95 della Costituzione, citato dallo stesso Mattarella: 'Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed ...

Vittorio Sgarbi : 'Giuseppe Conte si definisce già primo ministro'. Ma la pagina Facebook è stata rimossa : ' Gaffe inaccettabile di Giuseppe Conte ', denuncia Vittorio Sgarbi. 'Il professore indicato da Di Maio, suggerito a Mattarella, non risulta ancora chiamato e incaricato dal presidente della ...

Giuseppe Conte e i sospetti sul curriculum : all'università di New York non risulta : Il nome per la presidenza del Consiglio proposto da M5S e Lega finisce subito al centro dei primi scandali. L'Università in cui dice di aver perfezionato gli studi sostiene di non averlo nei registri. E non è l'unica curiosità della sua (lunga) carriera accademica

Scelta M5S-Lega per Giuseppe Conte - FT : proposto come premier un principiante della politica : Per il Financial Times il M5S e la Lega hanno proposto come premier un principiante della politica. Il quotidiano britannico definisce così la Scelta del nome del premier nell'articolo "political novice Giuseppe Conte proposed as Italy's Pm".