Nainggolan fuori dal Mondiale : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, non rientra nella lista dei 28 giocatori pre-convocati dal tecnico del Belgio, Roberto Martinez, per i mondiali di Russia. “Sappiamo che Radja ha un ruolo importante nel suo club ma noi non possiamo dargli quel ruolo in squadra -spiega il ct dei ‘diavoli rossi’ in conferenza stampa-. E’ un top player. Il motivo è tattico; negli ultimi due ...

