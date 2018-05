Governo | Mattarella convoca M5S e Lega al Quirinale

Governo - Mattarella convoca Di Maio alle 17.30 e Salvini alle 18 - : I due leader hanno chiuso l'accordo per la squadra dell'esecutivo. Per Palazzo Chigi in pole il giurista Giuseppe Conte. Il Quirinale monitora le designazioni dei dicasteri chiave. Intanto mercati in ...

Governo M5s-Lega - Mattarella convoca i partiti dopo l’accordo finale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato le delegazioni del M5s e della Lega al Quirinale per le consultazioni che potrebbero essere decisive per il Governo. Alle 17.30 sono attesi al Colle i capigruppo del M5s Danilo Toninelli e Giulia Grillo, insieme al capo politico Luigi Di Maio, mentre alle 18 toccherà a Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capigruppo della Lega, nella delegazione guidata dal leader Matteo ...

Governo M5S-Lega - Mattarella convoca Di Maio e Salvini. Accordo sul premier - resta il nodo Economia : Nel pomeriggio al Colle prima il leader M5S poi quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista e patrocinante in Cassazione Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona...

Governo M5s-Lega - c'è il nome del premier/ Di Maio e Salvini ministri : oggi nuove consultazioni da Mattarella : Governo M5s-Lega, accordo sul premier: Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno ministri, oggi nuovo giro di consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:20:00 GMT)

Attesa per il Governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread oltre quota 175 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

Governo M5S-Lega - Conte favorito come premier. Mattarella convoca Di Maio e Salvini : Nel pomeriggio al Colle prima il leader M5S poi quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista e patrocinante in Cassazione Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona...

Governo - il dubbio di Lega e M5s su Sergio Mattarella : 'Non è detto che accetti' : Sia Matteo Salvini sia Luigi Di Maio si dicono ottimisti: la squadra di Governo c'è, l'intesa sul premier pure. Ma restano i grossi dubbi su Sergio Mattarella : il presidente oggi riceverà al ...

Governo - accordo fatto tra Lega e M5s : nel pomeriggio da Mattarella : Potrebbe essere arrivato il giorno del Governo M5s-Lega. Salvini e Di Maio hanno chiuso l'accordo su programma e premier: in pole position ci sarebbe l'avvocato civilista Giuseppe Conte. Nel ...

Governo - Paolo Becchi svela l'asso nella manica di Sergio Mattarella : senza accordo - chi farà premier : 'Come può uno scoglio arginare il mare?'. In effetti anche lo scoglio di domani, l' indicazione al Quirinale del premier del primo Governo gialloverde da parte di Di Maio e Salvini, forse verrà in ...

E' il giorno decisivo per il Governo. E lunedì si porta il nome del premier a Mattarella : Rush finale su premier e squadra di governo: saranno Matteo Salvini e Luigi Di Maio a chiudere la quadra in un nuovo faccia a faccia che si terrà domenica. Il segretario leghista ha garantito che a Palazzo Chigi non andranno né lui né il capo politico dei M5s. Ma "abbiamo delle idee" su una figura 'terza' ai partiti, ha spiegato dopo aver votato, a Milano, in uno dei mille gazebo ...

Governo - Mattarella : Parlerò solo col premier. Spunta Rossi all'Economia : Il presidente della Repubblica mette i paletti. Trattativa in corso: Salvini vuole ministeri di peso e lascerebbe Palazzo Chigi ai 5 Stelle, ma non a Di Maio. La consacrazione del contratto di Governo «alla tedesca» da parte degli iscritti alla piattaforma Rousseau (94% di sì) sarà seguita, oggi, dal voto nei gazebo della Lega. Il voto dei militanti non è mai stata una preoccupazione dei due partiti, peraltro forti di sondaggi che li danno in ...

Governo M5S-Lega - il silenzio di Mattarella : cosa c'è dietro la scelta del Quirinale : Sergio Mattarella osserva con attenzione, silenzio e grande prudenza quello che sta accadendo. Consapevole, si dice sul Colle, che ogni sua parola rischierebbe di aggravare la situazione. L' ...

Governo Lega-M5S - Sergio Mattarella : tecnici nei ministeri-chiave : Lunedì Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Quirinale per illustrare a Sergio Mattarella la versione definitiva del contratto di Governo e presentare al capo dello Stato il presidente del ...

Berlusconi a Mattarella : disponibile a guidare Governo di centrodestra : Il leader di FI, da Aosta, affronta il nodo governo: "Al momento non c'è nessuno con l'esperienza necessaria per fare il premier, io sono disponibile se Mattarella mi darà l'incarico".