Billboard Music Award | show a Las Vegas con Jennifer Lopez e Janet Jackson

Billboard Music Awards 2018 - Ed Sheeran asso pigliatutto (senza sorprese) : Uno show denso di esibizioni in netta maggioranza femminili e molte vittorie ampiamente pronosticate: questi, in sintesi estrema, sono stati i Billboard Music Awards 2018. Condotta da Kelly Clarkson, la cerimonia di premiazione che si è svolta nella notte di domenica 20 maggio nella MGM Grand Garden Arena di Las Vegas ha confermato chi sono gli artisti (protagonisti) di (questa prima parte di) quest'anno, cioè Ed Sheeran nel pop, Kendrick ...

Shawn Mendes e Khalid ai Billboard Music Awards con Youth - un tributo alle vittime della violenza con gli studenti di Parkland (video) : Una toccante esibizione quella di Shawn Mendes e Khalid ai Billboard Music Awards e gli studenti della Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland. Durante l'evento tenutosi il 20 maggio, i due artisti hanno presentato dal vivo il singolo Youth, contenuto nel nuovo album di Shawn Mendes in arrivo venerdì 25 maggio. Il brano, ispirato agli accadimenti terroristici verificatisi a Londra e Manchester lo scorso anno, tratta proprio il tema ...

Ariana Grande ai Billboard Music Awards 2018 apre la serata "sottosopra" con No Tears Left To Cry (video) : Annunciata come attrazione di apertura di quest'anno, Ariana Grande ai Billboard Music Awards 2018 ha avuto l'onere di tagliare il nastro della cerimonia di domenica 20 maggio a Las Vegas, che ha premiato gli artisti dalle migliori performance nelle classifiche Billboard dell'ultimo anno. La popstar 24enne, in procinto di rilasciare il quarto album di inediti in carriera, ha realizzato un'altra performance del suo singolo attualmente in ...

Billboard Music Awards 2018 - chi ha vestito chi : Assegnati, anche quest'anno, i premi attribuiti dalla bibbia della Musica made in USA agli artisti che più hanno venduto (leggi anche: che più sono stati ascoltati in streaming) nel corso degli scorsi 12 mesi. I Billboard Music Awards 2018 sono andati, tra gli altri, a Taylor Swift, Ed Sheeran e Cardi B. LEGGI ANCHEFestival di Cannes: ttti i voti ai look delle star Ma chi ha trionfato sul red carpet? Di chi gli outfit più memorabili? Se lo ...

Tutti i vincitori dei Billboard Music Awards 2018 - da Ed Sheeran a Taylor Swift : I vincitori dei Billboard Music Awards 2018 sono stati annunciati. I premi multicategoria della Musica internazionale hanno ancora una volta raccolto un cospicuo successo di pubblico, portando sul palco alcuni dei nomi più in voga del momento. Se gli Imagine Dragons e gli U2 hanno fatto incetta di premi nelle loro categorie, anche il pop si è difeso bene con l'egemonia incontrastata di Ed Sheeran, ancora una volta sul tetto del mondo dopo i ...

Le foto dei Billboard Music Awards : Janet Jackson ha cantato in tv dopo 9 anni, e c'erano anche Jennifer Lopez, Ariana Grande e Taylor Swift

Come seguire i Billboard Music Awards 2018 - nomination e performer : tutti gli ospiti della cerimonia del 20 maggio : L'elenco completo degli ospiti dei Billboard Music Awards 2018, in onda su NBC domenica 20 maggio, è stato reso ufficiale dagli organizzatori del premio Musicale che celebra i migliori artisti dell'anno secondo la rinomata rivista specializzata americana, in base alle vendite dei loro dischi e al posizionamento nella classifiche Billboard 200 e Hot 100. Sul palco dell'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas sono attesi molti duetti: nella notte ...

