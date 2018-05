Vince il Napoli | Crotone retrocesso in serie B

Crotone - a Napoli 'si Vince con le motivazioni' : Serve una vera e propria impresa [VIDEO] al Crotone per ottenere la salvezza. Serve una vittoria a Napoli, senza se e senza ma. Serve una prova maiuscola contro la squadra che gioca il più bel calcio della Serie A. Il Crotone è abituato alle imprese, come quella dello scorso anno, proprio negli ultimi 90'. Anche stavolta andra' così? I tifosi degli squali ci sperano, soprattutto ci credono. Ma vincere al San Paolo potrebbe non bastare, perché la ...

Il giorno dell'addio a Vincenzo Napoli : 'Nel suo sorriso si leggeva un lampo di ottimismo' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO 'Non avrei mai voluto celebrare questo commiato'. E' don Gabriele Paoloni a celebrare il funerale di Vincenzo Napoli il quarantenne del quale si erano perse le tracce a fine ...

Napoli - in 50mila al San Paolo per conVincere Sarri : Riflette e aspetta Maurizio Sarri, poi darà una risposta definitiva ad Aurelio De Laurentiis circa la sua permanenza a Napoli. C'è una clausola da otto milioni nel suo contratto, ci sono un paio di ...

Napoli - Allan chiama De Laurentiis 'Avanti con Sarri e con questo gruppo per Vincere' : 'IMPORTANTE CONTINUARE TUTTI INSIEME' - 'Ci tenevamo tanto per i tifosi che meritavano di vincere lo scudetto - spiega il brasiliano in un'intervista ai microfoni di Sky Sport -. Ma non finisce qui, ...

Napoli - senti Allan : “possiamo Vincere se…” : Allan ha parlato dell’ennesima bella annata del Napoli in campionato, culminata però col secondo posto ed un sogno sfumato “Continuare con questo allenatore che ci fa giocare bene sarebbe importante, anche noi in campo ci divertiamo. Dispiace non aver vinto ancora nulla, ma possiamo farlo se manteniamo Sarri”. Il centrocampista del Napoli Allan spera che l’allenatore Maurizio Sarri resti sulla panchina degli azzurri. ...

Danica chiude a Indianapolis : "Vincere sarebbe il top" : Vittoria o sconfitta, Danica Patrick farà della 500 Miglia di Indianapolis di quest'anno l'evento d'addio della sua rivoluzionaria carriera automobilistica ventennale dopo essere stata lontana dalla ...

Superenalotto - la fortuna bacia Napoli : con tre euro Vince un 5 da 1 - 3 milioni : Non ci sono stati 6 né 5+1 ma l'ultimo concorso del Superenalotto regala un '5 Stella' da 1.293.939,75 euro a Napoli . La vincita è stata realizzata presso la tabaccheria De Vivo in via Santa Lucia ...

Allegri : "Con questi giocatori Vincere è più facile. Complimenti al Napoli" : L'allenatore livornese vince il suo quarto titolo in bianconero. "Complimenti a tutti quelli che lavorano con noi. I meriti vanno ai ragazzi"

Corsa Champions League e salvezza : alla Lazio basta un punto - il Crotone è disperato e adesso Vincere a Napoli e sperare : Corsa Champions League e salvezza, grande spettacolo nella 37^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni in vista dell’ultima giornata. Nella gara di ieri successo del Sassuolo a sorpresa sul campo dell’Inter, pareggio tra Crotone e Lazio, risultato che non accontenta le due squadre. adesso Lazio-Inter all’ultima giornata, alla squadra di Simone Inzaghi basta un punto mentre Spalletti ha un solo risultato a ...

Juventus campione d'Italia se/ I risultati utili contro la Roma per Vincere lo scudetto : il Napoli con la Samp : La Juventus è ormai ad un passo dal settimo scudetto consecutivo: con due giornate ancora da disputare i bianconeri potrebbero anche perdere sempre e festeggiare con la differenza reti(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:00:00 GMT)

DIRETTA / Gp Indianapolis 2018 Indycar Series streaming video e tv : Vince Will Power! : DIRETTA Gp Indianapolis 2018: info streaming video e tv della quinta prova del campionato Indycar Series Verizon. Occhi puntati su Newgarden, vincitore in Alabama.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:31:00 GMT)

Napoli sì o no? Restare per Vincere - adesso mister Sarri ci pensa : Si parlerà del destino di Mertens, Callejon, Koulibaly, di progetti e del Napoli che verrà. Se poi Maurizio Sarri metterà la firma sul contratto che Aurelio De Laurentiis...

Napoli - il team manager contro la Juve : “meglio perdere che Vincere con modi sleali” : Il Napoli dopo il pareggio contro il Torino ha abbandonato le ultime chance di scudetto, il club azzurro non ci sta e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni del team manager contro la Juventus. Ecco il messaggio su Facebook da parte di Giovanni Paolo De Matteis: “Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta. Alla sua gestione. All’umanità che ne scaturisce. A costruire un’identità capace di ...

Juventus campione d'Italia se/ Vince lo scudetto con il ko del Napoli : i risultati utili : La Juventus Vince lo scudetto già oggi, con due giornate di anticipo, se il Napoli perde in casa contro il Torino: questo l'unico risultato utile ai bianconeri per il settimo tricolore(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:43:00 GMT)