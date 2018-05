Nord Corea | le strategie di Kim | la distruzione del sito nucleare non si ferma

Media : bombardieri americani in volo cambiano rotta dopo minacce dalla Corea del Nord - : Secondo il canale, i bombardieri sono decollati e atterrati nell'isola di Guam nell'Oceano Pacifico e hanno iniziato il loro volo 24-48 ore prima. Hanno volato a sud e a sud-est della penisola Coreana,...

Nord Corea - tutti gli incidenti di percorso che mettono a rischio il summit Kim-Trump : Più passano i giorni, più appare piena di ostacoli la strada verso lo storico vertice tra il leader NordCoreano Kim Jong-Un e il presidente americano

Nordcorea : Usa cancellano esercitazione con B-52 con Sudcorea : La nazione più isolata al mondo aveva rispolverato una retorica dura contro l'esercitazione congiunta Usa-Corea del Sud, iniziata venerdì scorso. Pyongyang aveva minacciato di fare saltare il summit ...

Corea del Nord - ancora tensioni con Seul : bocciata la lista di giornalisti attesi per la chiusura del sito nucleare : Prima l’annullamento del secondo summit con Moon Jae-in atteso per mercoledì scorso, deciso da Kim Jong-un in risposta alle ennesime esercitazioni militari congiunte tra Washington e Seul. Poi la minaccia di cancellare lo storico vertice previsto per il 12 giugno a Singapore con Donald Trump. Ora le trattative di pace fra la Corea del Nord e il resto del mondo subiscono un’altra brusca frenata. Pyongyang ha rifiutato la lista di ...

Corea del Nord : Pyongyang guarda a Cina e Vietnam alla ricerca di modelli di apertura economica : Nell'arco di cinque anni Kim ha introdotto meccanismi di mercato nell'economia NordCoreana a pianificazione centrale. Il quotidiano giapponese... Ad oggi sarebbero attivi in diverse città e cittadine ...

Cina - Xi : "Amicizia con Corea del Nord sigillata nel sangue"

Corea Nord - 'colloqui impossibili con manovre Usa-Seul' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea del Nord - a rischio incontro Kim Jong un-Trump/ Perché Pyongyang minaccia di far saltare il summit : Corea del Nord, a rischio incontro Kim Jong un-Trump: Perché Pyongyang minaccia di far saltare il summit. Le manovre militari degli Stati Uniti e Corea del Sud non sono l'unica ragione...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 09:25:00 GMT)

Corea del Nord : il presidente cinese Xi elogia il nuovo focus di Pyongyang sull'economia : Pechino, 17 mag 06:49 - , Agenzia Nova, - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha elogiato la decisione del regime NordCoreano di concentrare la propria attenzione e le proprie risorse... , Cip,

Corea del Nord - Kim Jong-un e l'arma diversamente dirompente Video : Ci viene da sorridere se pensiamo a quante bufale siano state messe in giro dalla decadente opinione pubblica occidentale su Kim Jong-un. Il dittatore che avrebbe fatto fucilare i ministri perché si addormentavano durante i suoi comizi, che avrebbe messo alla pubblica gogna i calciatori della propria Nazionale dopo l'eliminazione dalla Coppa del Mondo e che avrebbe fatto credere al suo popolo che quella stessa squadra sarebbe andata in finale ...

Vertice con Kim a rischio? Trump - “nessuna notifica da Corea del Nord”/ Errore Usa su Libia : Seul ‘ricuce” : Salta l’incontro Trump-Kim? La Corea del Nord: “Non siamo la Libia”. La denuclearizzazione è il nodo cruciale ma i Coreani non vogliono aiuti economici dagli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:45:00 GMT)

Il cambio di tono della Corea del Nord mostra i limiti della strategia di Trump : New York. Un passo fondamentale di The Art of the Deal, il manuale del buon negoziatore di Donald Trump, mette in guardia: “La cosa peggiore che puoi fare in una trattativa è mostrare di volere disperatamente un accordo”. Un altro invece prescrive: “Devi sapere quando alzarti dal tavolo”. mostrarsi

Test nucleare Nordcoreano ha spostato il monte Mentap di tre metri : Test nucleare nordcoreano ha spostato il monte Mentap di tre metri Conseguenze impressionanti quelle del Test nucleare effettuato lo scorso settembre dalla Corea del Nord, una montagna si è spostata ed abbassata Un Test nucleare in grado di spostare una montagna di ben tre metri. E’ quello effettuato dalla Corea del Nord nel mese di […] L'articolo Test nucleare nordcoreano ha spostato il monte Mentap di tre metri proviene da ...

Corea del Nord - a rischio il vertice Kim-Trump. Il vero motivo? Gli Usa hanno paragonato Pyongyang alla Libia : Dopo settimane di distensione, la Corea del Nord ha messo in forse i prossimi incontri tra diplomatici delle due Coree e il summit? – ?senza precedenti? – ?tra il leader di Pyongyang Kim Jong-un e il presidente Usa Donald Trump previsto per il 12 giugno. I motivi li ha spiegati il primo vice ministro NordCoreano per gli Affari esteri Kim Kye Gwan in un dispaccio riportato dall’agenzia di stampa statale KCNA. Letteralmente: “Se gli ...