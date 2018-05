Riabilitazione Berlusconi | Procura generale di Milano non si oppone | via libera per Silvio

Italia - Berlusconi : procura non si oppone a Riabilitazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Milano - Pg non si oppone alla Riabilitazione di Berlusconi : La procura generale di Milano ha deciso di non opporsi alla riabilitazione concessa a Silvio Berlusconi dal Tribunale di Sorveglianza che lo ha reso di nuovo candidabile . Il provvedimento era già ...

La Riabilitazione ora è definitiva La procura non impugna il verdetto su Berlusconi : La riabilitazione di Silvio Berlusconi è definitiva. La procura generale infatti non ha impugnato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Di fatto venerdì scorso il Tribunale aveva fatto decadere l'incandidabilità di Berlusconi e gli effetti sulla condanna della legge Severino. La procura aveva 15 giorni di tempo per impugnare il provvedimento. La procura ha scelto dunque di non opporsi al verdetto. E a questo punto nessun ostacolo può ...

Riabilitazione Berlusconi - la Procura generale di Milano non si opporrà : Silvio è candidabile : Silvio Berlusconi è ufficialmente candidabile alle elezioni. O, meglio, il nuovo status non rischia di essere messo in discussione da un eventuale ricorso contro la decisione del tribunale. La Procura generale di Milano, infatti, ha deciso di non opporsi alla Riabilitazione concessa all’ex Cavaliere dal Tribunale di Sorveglianza (provvedimento già esecutivo). Il Procuratore generale Roberto Alfonso e il sostituto pg Maria Saracino, nel ...

Travaglio : “Berlusconi e sua Riabilitazione? Cambia poco - era e rimane delinquente. Pd? Sembra un manicomio” : “La riabilitazione di Berlusconi? Non penso che cambi molto, non metteva piede in Parlamento neanche quando ci poteva andare. Non è che poi i giudici hanno cancellato la sentenza. Berlusconi delinquente era e delinquente rimane, come è noto. E’ un fatto tecnico”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la riabilitazione di Silvio Berlusconi e si definisce scettico sul ritorno dell’ex Cavaliere a ...

Berlusconi candidabile - Travaglio : “La Riabilitazione? Se accadesse al mostro di Firenze resterebbe tale. Così per l’ex Cav : rimane un delinquente” : “Se il mostro di Firenze è stato riabilitato, questo non vuol dire che non era un mostro. Anche da riabilitato, Berlusconi era e rimane un delinquente”. Al Salone del Libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, presenta “B come Basta” edito da Paper First, e commenta Così la riabilitazione di Silvio Berlusconi. L'articolo Berlusconi candidabile, Travaglio: “La riabilitazione? Se accadesse al mostro di Firenze ...

Cacciari : "Con la Riabilitazione Berlusconi potrà pressare ancora di più Salvini" : "Con questa riabilitazione Berlusconi potrà pressare ancora di più Salvini". Commenta così la sentenza che riabilita il leader di Forza Italia alla vita politica. "E Salvini dovrà tener conto di questo scomodo alleato" ha concluso Cacciari.

Berlusconi è nuovamente candidabile : concessa la Riabilitazione : Silvio Berlusconi non è più incandidabile. La decisione è stata presa ieri dal Tribunale di Sorveglianza di Milano che gli ha concesso la "riabilitazione", con la quale vengono cancellati tutti gli effetti della condanna figli della sentenza sui diritti Tv Mediaset. La decisione era attesa per il mese prossimo ed invece il Tribunale si espresso ieri rispondendo all'istanza degli avvocati Franco Coppi e Niccolò Ghedini, depositata 4 giorni ...