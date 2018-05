Ciclismo | Giro della California | terza tappa a Skujins | Bernal sempre leader

Ciclismo : la Bardiani CSF ufficializza la squadra per il Giro di Norvegia : La Bardiani CSF svela la squadra che disputerà il Giro di Norvegia , corsa a tappe, in programma dal 16 al 20 maggio In contemporanea con la seconda settimana del Giro d’Italia la Bardiani CSF correrà, dal 16 al 20 maggio, il Giro di Norvegia (UCI 2.HC). Le cinque frazioni, tutte in linea, sono caratterizzate da percorsi misti e nervosi, senza eccessive altimetrie (ad eccezione dell’ultima tappa, con un GPM di 1a categoria nel finale) adatti a ...

Giro d’Italia 2018 - Richard Carapaz : il nuovo gioiello di un Ciclismo sempre più globalizzato : Nella giornata di oggi il Giro d’Italia ha piantato un’altra bandierina nel mondo e più precisamente in Ecuador. Richard Carapaz , vincendo a Montevergine, è diventato il primo corridore ecuadoregno ad imporsi in una tappa nelle 101 edizioni di storia della corsa rosa, allargando il numero di Paesi capaci di ottenere questo risultato a 34. Pochi, forse, ma negli ultimi anni è sempre più evidente la globalizzazione all’interno ...

Ciclismo Enna in festa e bagno di folla per il passaggio del Giro d'Italia : Quindi una bella pagina di sport e colore per la città di Enna che grazie alla presenza dei media in particolare la Rai ha avuto anche un bella vetrina in tutto il mondo.