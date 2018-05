Indonesia | attacco suicida a bordo di due moto Ecco il momento in cui un’intera famiglia

Nuovo attacco in Indonesia : kamikaze su moto-bomba : Il bilancio è di almeno quattro agenti e sei civili feriti. Domenica altri tre attentati suicidi in tre chiese rivendicati da Isis

Attacco suicida a Surabaya - in Indonesia. Autrice una famiglia kamikaze : sopravvive solo la bimba di 8 anni : Anche l'Attacco suicida di questa mattina contro il quartier generale della polizia nella città indonesiana di Surabaya, come quelli di ieri contro tre chiese nel Paese, è stato messo a segno da cinque membri della stessa famiglia. A farsi saltare in aria sono stati genitori e due figli. La sorellina, una bambina di otto anni, è sopravvissuta.Lo ha annunciato il capo della polizia indonesiana Tito Karniavan, secondo quanto ...

Indonesia - ancora una famiglia kamikaze nell’attacco a Surabaya : Indonesia, ancora una famiglia kamikaze nell’attacco a Surabaya Indonesia, ancora una famiglia kamikaze nell’attacco a Surabaya Continua a leggere L'articolo Indonesia, ancora una famiglia kamikaze nell’attacco a Surabaya proviene da NewsGo.

Indonesia - nuovo attacco a Surabaya : colpito il quartier generale della polizia : Indonesia, nuovo attacco a Surabaya: colpito il quartier generale della polizia Indonesia, nuovo attacco a Surabaya: colpito il quartier generale della polizia Continua a leggere L'articolo Indonesia, nuovo attacco a Surabaya: colpito il quartier generale della polizia proviene da NewsGo.

Indonesia - 10 feriti in un nuovo attacco : ANSA, - SURABAYA , Indonesia, , 14 MAG - E' di almeno quattro agenti e sei civili feriti il bilancio del nuovo attacco kamikaze nella città Indonesiana di Surabaya, dove stamani una motocicletta bomba ...

Indonesia - attacco a polizia : 10 feriti : 6.10 Nuovo attacco kamikaze nella città Indonesiana di Surabaya, dove due kamikaze in moto, un uomo e una donna, si sono fatti esplodere in prossimità del quartier generale della polizia. Almeno 10 persone, 6 civili e 4 agenti, sono rimasti feriti. Secondo altre fonti un poliziotto sarebbe morto. Ieri attentati suicidi in tre chiese della città hanno ucciso almeno otto persone, oltre alle sei della stessa famiglia che hanno effettuato gli ...