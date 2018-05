Alimentazione | ecco la ricetta per lo smoothie fragole e lamponi

Eco-istruttori di sport da tavola : ecco l’unione con ambiente e Alimentazione : “Eco-istruttori di sport da tavola“: questa nuova figura rappresenta l’unione tra sport professionale, ambiente e alimentazione. I relativi corsi di formazione oltre a prevedere temi didattici per lo svolgimento dell’insegnamento includono elementi di cultura ambientale ed alimentare: sono riservati a chi vuole fare del brevetto di istruttore di surf uno strumento di lavoro presso scuole, villaggi turistici, circoli ...

Alimentazione : ecco i superfood di primavera : La primavera non è solo sinonimo di giornate più lunghe, più ore di luce e temperature miti ma anche di malesseri quotidiani come stanchezza, spossatezza, capogiri, palpitazioni, depressione e ansia. Molti di questi, possono essere curati a tavola.Tra i superfood di primavera troviamo i carciofi, ideali per fegato e cistifellea, oltre che ricchi di glotatione, uno degli antiossidanti più potenti in natura che contrastano invecchiamento, tumori, ...

Cellulite : ecco come eliminarla attraverso l’Alimentazione : La Cellulite è il nemico per eccellenza delle donne, un fastidioso grasso che forma piccole fossette in determinate parti del corpo. Per molte donne rappresenta un vero e proprio disagio in particolar modo quando si indossano i pantaloni corti o il costume da bagno durante la stagione estiva. Tale disturbo può essere accentuato da vari fari fattori quali: sedentarietà cattiva alimentazione fumo e alcool stress difficoltà intestinali Anche i ...

Ecco la giusta Alimentazione per chi soffre di problemi di cuore : Mangiar bene ogni giorno costituisce la migliore garanzia per avere un apparato cardiovascolare in salute; le ultime linee guida europee sulla prevenzione della malattie cardiovascolari parlano chiaro: le abitudini alimentari possono influenzare positivamente o negativamente, a seconda del tipo di alimentazione, il rischio cardiovascolare. I nutrienti che vanno controllati appartengono alla famiglia dei grassi perché incidono sui fattori di ...

Alimentazione : ecco perché i bambini non mangiano volentieri le verdure : “Mangia le verdure” è la raccomandazione trita e ritrita che genitori esausti continuano a fare ai figli riluttanti a tavola da generazioni. Convincere i bambini a mangiare le verdure è difficile in parte perché i loro gusti non sono sempre educati durante l’infanzia ad accettare il sapore amaro delle verdure. E questa incapacità di incoraggiare il gradimento per le verdure non è dovuta semplicemente al fatto che il bambino fa le smorfie al ...

L’asma : ecco come ridurla attraverso l’Alimentazione : L’asma è un disturbo cronico dei bronchi, che causa tosse, respiro sibilante, costrizione toracica, difficoltà e attacchi respiratori. Può essere considerata una vera e propria malattia polmonare che genera un’ipersensibilità a una serie di stimoli che determinano l’ostruzione temporanea dei bronchi e difficoltà di respiro. La causa scatenante è solitamente una reazione allergica a seguito di sensibilizzazione della mucosa da ...

Ora Legale - ecco come affrontarla : no all’inquinamento elettromagnetico e allo sport serale - sì ad Alimentazione corretta e buona idratazione : Le lancette si spostano in avanti e se per molti questa notizia coincide con il piacevole arrivo della stagione più mite dell’anno, per molti altri è sinonimo di fatica e disturbi fisici. MioDottore – piattaforma leader al mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha coinvolto una sua esperta, la dottoressa Silvia Cocci Grifoni, neurologo e omeopata di Ascoli Piceno per supportare gli ...

Il 35% dei tumori dovuto a un’Alimentazione errata : ecco come “giocare d’anticipo” e prevenire il cancro seguendo semplici regole : Prenderà il via domani e proseguirà fino a domenica 25 marzo la XVII edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la campagna che ogni anno la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i tumori organizza per diffondere la cultura della prevenzione e sottolineare l’importanza che riveste l’adozione di un corretto stile di vita per combattere i tumori. Con il patrocinio del Ministero della Salute, di quello delle ...