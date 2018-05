Visite gratis contro il cancro bocca | in 60 piazze italiane l’iniziativa Enpam e Andi

caffeinamagazine

: Sabato 12/5 #KidPassDays, evento nazionale per famiglie con bambini 0-12 anni: il Museo #occitano dalle 9 alle 12 a… - EspaciOccitan : Sabato 12/5 #KidPassDays, evento nazionale per famiglie con bambini 0-12 anni: il Museo #occitano dalle 9 alle 12 a… - m_astrologo : Fondazione Andi, per un mese visite gratis dal dentista - Io Donna - 12LukyNumber : @SedInvicta Le visite ginecologiche gratis alle donne si è ai maschi no??? -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Una giornata intera dedicata alla prevenzione del carcinoma orale, per informare i cittadini su come riconoscerlo e a chi rivolgersi in caso di dubbi. L’(Associazione nazionale dentisti italiani) Roma euniscono le forze in occasione della dodicesima edizione dell’Oral Cancer Day, iniziativa che si svolge in 60. Nella Capitale l’appuntamento è presso la ‘scuola di Donato’, nella postazione ‘Piazza della Salute’ allestita dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri. Qui giovani della sezione romana dell’effettuano oggilli gratuiti dellae distribuiscono materiale informativo sui corretti stili di vita per prevenire le neoplasie di gengive, lingua, e tessuti molli della. “Siamo di nuovo nellein tutta Italia con FondazioneOnlus e ...