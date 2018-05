Il M5S | ricorre al Tar per sancire l' incompatibilità del Presidente Senatore D' Alfonso

abruzzo24ore.tv

: D'Alfonso presidente-senatore: il M5S ricorre al tribunale per sancire l'incompatibilità - chietitoday : D'Alfonso presidente-senatore: il M5S ricorre al tribunale per sancire l'incompatibilità - NotizieAbruzzo : Regione Abruzzo, incompatibilità: M5S ricorre al Tribunale di L’Aquila #abruzzonews - Lopinionista : Regione Abruzzo, incompatibilità: M5S ricorre al Tribunale di L’Aquila #abruzzo #notizie -

(Di martedì 8 maggio 2018) L'Aquila - “La Giunta per le elezioni convocata dalGiuseppe Di Pangrazio su richiesta del M5S ha, purtroppo, espresso un giudizio politico e non oggettivo contro i dettami costituzionali. Una scelta dettata dall’appartenenza partitica piuttosto che dalla funzione istituzionale a cui erano chiamati i suoi componenti, nello specifico, quelli di maggioranza. Ecco perché, dopo la famigerata decisione della maggioranza di governo di non riconoscere cause di incompatibilità tra la carica die quella didella Regione, siamo costretti a tutelare la nostra Regione rivolgendoci al Tribunale ordinario de L’Aquila, affinché questa pantomima delfinisca e si permetta agli abruzzesi di tornare al voto per decidere del proprio futuro” è così che Sara Marcozzi, Riccardo Mercante, Domenico Pettinari, Pietro Smargiassi e ...