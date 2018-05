Ritmi circadiani | scelte alimentari | e microbiota intestinale | trascurarli fa aumentare

meteoweb.eu

: Ritmi circadiani, scelte alimentari, e microbiota intestinale. Perché trascurarli fa aumentare il rischio di incorr… - maxgobbi : Ritmi circadiani, scelte alimentari, e microbiota intestinale. Perché trascurarli fa aumentare il rischio di incorr… - TatianaOrsa : RT @evolutaMente: Tutto dipende dai ritmi circadiani... Tutto! Uno studio rivoluzionario ci dice persino a che ora sarebbe meglio assumere… - evolutaMente : Tutto dipende dai ritmi circadiani... Tutto! Uno studio rivoluzionario ci dice persino a che ora sarebbe meglio ass… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Sulle tavole rotonde del XXI Congresso Nazionale del CReI, che dal 10 al 12 maggio tratterà di “Flogosi ed Autoimmunità”, saranno discussi tre temi di fondamentale importanza e strettamente correlati con l’insorgere di una malattia reumatica infiammatoria e autoimmune:nutrizionali, e. Temi, come sostengono gli esperti, fortemente interconnessi e che se perdono il loro equilibrio minano il benessere della persona. Per questo richiedono molta attenzione, non solo da parte dei 13 milioni di italiani che hanno a che fare con una delle 150 patologie reumatiche ma da tutti, anche dai medici specialisti e di medicina generale, soprattutto per fare prevenzione su queste malattie. Perché a quanto dicono i numeri, le malattie reumatiche si stanno diffondendo maggiormente. «Sappiamo ormai che sono malattie che si manifestano sia per cause genetiche ...