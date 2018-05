Scossa di terremoto magnitudo 6 4 nelle Filippine

Hawaii - terremoto di magnitudo 6.9 : è la Scossa più forte dal 1975 | : Il sisma durante l'eruzione del vulcano Kilauea. Nella Big Island è stato proclamato lo stato di emergenza. Migliaia di persone evacuate, 14mila senza elettricità

Eruzione vulcano Kilauea : forte Scossa di terremoto e migliaia di sfollati Video : Tornato in attivita', il vulcano Kilauea dell'isola Hawaii ha iniziato a far parlare di se. In contemporanea alla sproporzionata Eruzione del vulcano hawaiiano, ieri si è verificata sull'isola una scossa di terremoto con magnitudo 5 della scala Richter. Evacuati gli abitanti delle zone limitrofe: le conseguenze dell'Eruzione e del terremoto La nube di cenere che si è venuta a creare per l'enorme quantita' di lava, che continua a fuoriuscire

Eruzione vulcano Kilauea : forte Scossa di terremoto e migliaia di sfollati : Tornato in attività, il vulcano Kilauea dell'isola Hawaii ha iniziato a far parlare di se. In contemporanea alla sproporzionata Eruzione del vulcano hawaiiano, ieri si è verificata sull'isola una scossa di terremoto con magnitudo 5 della scala Richter. Evacuati gli abitanti delle zone limitrofe: le conseguenze dell'Eruzione e del terremoto La nube di cenere che si è venuta a creare per l'enorme quantità di lava, che continua a fuoriuscire dalla ...

Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Forlì-Cesena. Paura a Marradi : Una Scossa sismica di magnitudo 3.6 è stata registrata giovedì sera poco prima delle 21 dall'Ingv nella provincia di Forlì-Cesena, in territorio di Tredozio, al confine con il Comune di Marradi.

Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Forlì-Cesena. Paura a Marradi : Il sisma registrato poco prima delle 21 nel territorio di Tredozio, al confine con il Comune di Marradi. La profondità era di 6 km

Terremoto - Scossa di 3.3 tra Toscana ed Emilia : "Molta paura. Avvertita fino a Firenze" : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata in provincia di Forlì alle 16.19 di oggi, giovedì 3 maggio: paura tra la popolazione, che ha avvertito il Terremoto fino a Imola e Firenze. Intanto, continua lo sciame sismico nelle Marche: l'ultimo movimento si è avuto a Pieve pochi minuti fa.

