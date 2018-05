Governo di tregua | Mattarella pronto al piano B E spunta l' ipotesi Lucrezia Reichlin

Mattarella prepara nuove consultazioni - poi la carta del Governo di “tregua” contro lo stallo : Mattarella prepara nuove consultazioni , poi la carta del governo di “tregua” contro lo stallo Il presidente della Repubblica a due mesi dalle elezioni è pronto a lanciare un appello a metter da parte almeno veti e personalismi per il bene dell’Italia. Nel pomeriggio l’attesa riunione della Direzione del Pd: rischio show down, con i governisti […]

Mattarella prepara nuove consultazioni - poi la carta del Governo di "tregua" contro lo stallo : Il presidente della Repubblica a due mesi dalle elezioni è pronto a lanciare un appello a metter da parte almeno veti e personalismi per il bene dell'Italia. Nel pomeriggio l'attesa riunione della Direzione del Pd: rischio show down, con i governisti che sfidano Renzi

Governo di tregua - balneare o di minoranza : cosa può fare Mattarella per evitare le elezioni : Se lo stallo per la formazione del nuovo Governo dovesse proseguire e non si dovesse trovare l'accordo per un esecutivo politico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe valutare alcune ipotesi per rinviare il ritorno alle urne senza, nel frattempo, conseguenze per il Paese. Ecco tutte le possibilità che ha il capo dello Stato, dal Governo di tregua a quello balneare.Continua a leggere