“Un messaggio sul cadavere” Giallo a Roma | il ritrovamento del corpo di un 23enne senza

caffeinamagazine

: Ho un messaggio importante per voi. Eccolo! - beppe_grillo : Ho un messaggio importante per voi. Eccolo! - redazioneiene : . @NadiaToffa ci teneva a mandare un messaggio durante il concerto dell'1 Maggio a Taranto, città alla quale è molt… - EleonoraEvi : CE L’ABBIAMO MESSA TUTTA. NOI. Dopo il comizio-show di Renzi ieri sera in tv è chiaro che ogni possibilità di fare… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Unche sta tenendo impegnati gli investigatori e che ha subito attirato le attenzioni della stampa locale quello andato in scena in queste ore a, dopo ildelvita di un giovane. Lui, G. D. V. P. di 23 anni, è stato trovatovita all’interno della sua abitazione in via di Villa Grazioli, ai Parioli, quartiere tra i più benestanti della capitale. A scoprire quanto era accaduto la madre, che intorno alle 12 era entrata nella sua stanza non vedendolo uscire per controllare che stesse bene. Inutile la telefonata ai soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatare la morte del ragazzo, discendente da una nobile famigliana. Al momento si esclude la pista dell’omicidio, ma sarà soltanto l’autopsia, già disposta, a fare più luce su un caso che nasconde dei misteri ancora da chiarire. Su tutti, un...