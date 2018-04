Insulti a Napolitano | polizia postale in campo

Napolitano sta meglio - la polizia indaga sugli Insulti sul web : Dopo l'intervento all'aorta Giorgio Napolitano sta meglio . "Il presidente continua a migliorare e si comincia a pensare ad un possibile trasferimento al reparto di degenza", ha assicurato, il primario di cardiochirurgia dell'ospedale San Camillo che lo ha operato, nel bollettino medico di oggi. "Finchè è in terapia intensiva non possiamo sciogliere la prognosi, però siamo molto ottimisti", ha spiegato ai giornalisti il professor Francesco ...

La polizia postale apre un indagine sugli Insulti social a Napolitano : La polizia postale ha aperto un' indagine in merito agli auspici di morte e ai pesanti insulti di cui è stato vittima in queste ore il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano , sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sui social , molti utenti hanno commentato la notizia, augurandosi un esito negativo per la sua operazione: un odio condannato all'unanimità dal mondo politico. L'intervento del capo della polizia ...

Odio e Insulti social contro Giorgio Napolitano/ Video - operato al cuore : nuovo bollettino “piccoli progressi” : Giorgio Napolitano , operato d’urgenza al cuore , Video , come sta? 3 ore sotto i ferri, intervento riuscito. Il Presidente Emerito si trova attualmente in terapia intensiva dopo l’operazione(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:08:00 GMT)

Napolitano - la vergogna degli Insulti in Rete : E quello di Scalfari come sta? E come stanno Giannini, Zucconi, Franco, la Gruber, Floris, Iacoboni, Feltri, Ferrara...? Tutti tarantolati?» Intanto dal mondo della politica, e non solo, si è alzato ...