Italo agli americani | ma la guida resta italiana

STRANI STUDENTI/ L'82enne Italo e Giada - il cuore anche quando sbaglia cerca sempre il destino : Italo Spinelli, 82 anni, meccanico in pensione, sì è laureato in filosofia per saperne di più sul destino della moglie morta. Il destino non ci "molla". LUCA MANES(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:08:00 GMT)SCUOLA/ Studentessa si uccide perché non ha finito gli esami: chi ci salva dall'errore di Erode?, di M. LeonardiSCUOLA/ Finge la laurea, poi si suicida: quando il falso "io" non dà scampo, di L. Campagner

Gazebo e la "Italo disco" che fece ballare il mondo ma non piaceva agli snob : È il grimaldello per riaprire con più obiettività una fase musicale che è stata decisiva per la musica da ballare di tutto il mondo. 'Effettivamente chi produce dischi oggi non sembra avere il ...

Il messaggio dell'Italo-canadese agli italiani : Non piangete - spalate : "Cari amici, qui in Canada questa notte sono caduti 40 centimetri di neve, ma la gente non piange, si arma di pala e si pulisce la casa". È il messaggio di un italo-canadese a tutti gli italiani che in queste ore sono alle prese con gli effetti delle intense nevicate."Mentre aspettano i mezzi del Comune, le persone per strada spalano la neve e puliscono la strada. Perciò, quando ci sono 5 centimetri di neve, non ...