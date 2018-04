Vittorio Sgarbi | ' Che Fico il governo dei perdenti Pd-M5s | le poltrone della Boschi e

Vittorio Sgarbi - non solo calunniatore seriale - ma anche scopiazzatore recidivo : ... dimostrando una totale mancanza di fantasia; un vero tormento per chi come lui si dimena con ogni mezzo per apparire agli occhi del mondo come un tipo originale. Di foto e video indecenti Sgarbi su ...

Vittorio Sgarbi si candida a ancora sindaco : questa volta a Sutri - in provincia di Viterbo : ... ho deciso di candidarmi a sindaco di Sutri, che deve rinascere davanti al mondo per l'importanza del suo patrimonio artistico' ha dichiarato Sgarbi, che era già stato sindaco di Salemi in provincia ...

Vittorio Sgarbi chiede di iscriversi al gruppo del Movimento 5 stelle : La consigliera regionale del Movimento 5 stelle Liguria, Alice Salvatore, risponde con il silenzio alla richieste di un commento alla notizia che sta facendo rapidamente il giro del web: dopo la boutade di qualche giorno fa, Vittorio Sgarbi avrebbe...

Camere - Vittorio Sgarbi comincia male : cacciato dall’aula nella prima seduta : Durante lo scrutinio del primo voto per la elezioni del presidente della Camera il neo deputato di Forza Italia, Vittorio Sgarbi scherzava ad alta voce con Fiano e Tabacci. Il presidente Giachetti, che presiede oggi la prima seduta della nuova legislatura perde la pazienza e lo caccia dall’Aula L'articolo Camere, Vittorio Sgarbi comincia male: cacciato dall’aula nella prima seduta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vittorio Sgarbi - addio alla poltrona in Sicilia : 'Mi hanno cacciato - non sarò più assessore' : 'Deluso da Musumeci ? Preferisco Mc Curry... L'altro giorno mi ha parlato per trenta secondi, gli ho passato Berlusconi , poi mi ha detto che era una situazione insostenibile e che dovevo decidere se ...

MS5 - Luigi Di Maio è gay?/ Vittorio Sgarbi su Rai 2 : “Ho scoperto chi è il suo fidanzato…” : MS5, Luigi Di Maio è gay? Vittorio Sgarbi su Rai 2: “Ho scoperto chi è il suo fidanzato…”. Secondo il noto critico d’arte, il candidato Premier italiano sarebbe omosessuale(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:52:00 GMT)

L'ex M5s Mara Mucci a Vittorio Sgarbi : 'Prendi il mio numero - se hai bisogno qualcosa contro Luigi Di Maio chiamami' : Luigi Di Maio deve fare attenzione a...un'ex grillina. Lei è Mara Mucci , ex deputata M5s passata al Pd ma non rieletta. E sul suo conto, Il Fatto Quotidiano svela un aneddoto curioso. Era mercoledì ...

"Vittorio Sgarbi diffamò Nichi Vendola sull'eolico" : condannato a risarcire i danni : La vicenda risale al 18 maggio 2011, quando Vendola era il presidente della Regione Puglia. I giudici baresi non si sono pronunciati sulla responsabilità...

Elezioni - Vittorio Sgarbi su 'M5S' : 'il reddito di cittadinanza è la bufala!' Video : Lo scorso 4 marzo, sono avvenute le attese votazioni per le #Elezioni politiche 2018, che hanno visto l'affermazione del '#movimento 5 stelle' come primo partito politico; ecco cosa ha dichiarato a freddo, l'esperto e critico d'arte e cultura, Vittorio Sgarbi, circa la promessa relativa al 'reddito di cittadinanza', fatta in campagna elettorale. Vittorio vs 'M5S': 'I meridionali sono stati ingannati': ecco cosa ha dichiarato il critico d'arte ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Nuovo servizio su Vittorio Sgarbi e le fake news : Questa sera, mercoledì 14 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA, condotto da Ficarra e Picone. Nuovo servizio su Vittorio Sgarbi(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:40:00 GMT)

Striscia La Notizia e la fake-news sul 'M5S' : il fuorionda di Vittorio Sgarbi Video : A diversi giorni dalle avvenute elezioni politiche, a tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, nelle ultime ore, sono prevalentemente le indiscrezioni concernenti la fake-news, circolata ovunque, concernente il tanto chiacchierato boom di richieste di info sul reddito di cittadinanza, la manovra economica che rappresenta il cavallo di battaglia del progetto politico proposto agli italiani dal 'Movimento 5 Stelle'. Sgarbi e ...

Le Iene : Vittorio Sgarbi prende a calci un inviato : Vittorio Sgarbi: è rissa con gli operatori de Le Iene Vittorio Sgarbi è stato recentemente accusato da un pizzaiolo campano di non aver pagato il conto al ristorante. Gli inviati de le Iene, ovviamente, non potevano farsi sfuggire la ghiotta occasione di poterlo intervistare e chiedergli maggiori spiegazioni a riguardo. E’ così è stato: gli inviati dallo smoking nero hanno incontrato, durante il corso di un evento, il famoso critico ...