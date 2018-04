Presidente di Nuova Scena AcliArteSpettacolo di Catanzaro eletto nel Consiglio Nazionale

ANDREA NAHLES Presidente SPD - GERMANIA/ Leader Socialdemocratici - ecco perché non è la nuova Merkel : GERMANIA, Spd sceglie ANDREA NAHLES: è lei la nuova Leader del Partito socialdemocratico. I suoi ruoli precedenti, il discorso e i suoi programmi per il Paese.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Il duro messaggio del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti sul caso de 'La nuova Sardegna' : 'Ora diciamo basta' : Il piano di scovare la fonte di una notizia , che sarebbe sempre coperta dal segreto professionale, come prescrive la Costituzione, ha ovviamente scatenato l'indignazione nel mondo dell'informazione. ...

Pranzo e poi teatro - la domenica della nuova Presidente del Senato : Giornata genovese per la neo presidente del Senato , Maria Elisabetta Alberti Casellati, che oggi si trova in città per assistere allo spettacolo 'La Rondine' di Giacomo Puccini, in scena al teatro ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati - chi è la nuova Presidente del Senato (fedelissima di Berlusconi) : Maria Elisabetta Alberti Casellati, 71 anni, rodigina, berlusconiana da sempre, è fondatrice di Forza Italia. Era stata eletta in Parlamento anche nel 2013 con il Pdl, ma nel 2014 fu indicata – nell’accordo tra i partiti – come componente del Csm, in qualità di membro laico. E’ rimasta lì fino a pochi giorni fa quando, rieletta in Parlamento, ha dato le dimissioni dall’organo di autodisciplina della magistratura. ...

Nuova tegola sul Presidente del Milan Yonghong Li : fallisce la sua società Jie Ande : Un fallimento cinese che, però, potrebbe avere un'eco anche in Italia. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in un articolo firmato da Milena Gabanelli e Mario Gerevini, la società Jie Ande dell'imprenditore cinese e presidente del Milan Yonghong Li è stata dichiarata fallita dal tribunale del popolo di Shenzhen.Il tribunale del popolo di Shenzhen ha infatti ufficialmente dichiarato fallita la Jie Ande sulla quale ...

La scelta di Di Maio : governo del Presidente e nuova legge elettorale Video : Un governo cosiddetto ‘di scopo’ [Video], o ‘del presidente’ se preferite, senza personalita' politiche al suo interno, che resti in carica non più di un anno per approvare i necessari provvedimenti economici e, soprattutto, una nuova #legge elettorale. È questa la soluzione al blocco istituzionale pensata dal leader del M5S Luigi #Di Maio. Retroscena offerto questa mattina dal quotidiano La Stampa, secondo cui la chiusura ad ogni intesa di ...

Il centrodestra e i civici invocano Di Giacomo : si candidi Presidente per scrivere una pagina nuova : ... per due motivi: perché alla Regione sono attribuite competenze che hanno grande impatto sulla vita delle persone e delle imprese; e perché questo è un periodo di cambiamenti epocali, nell'economia e ...

Il Parlamento del Perù ha presentato una nuova mozione di impeachment contro il Presidente Pedro Pablo Kuczynski : L’agenzia di stampa Reuters ha scritto che il Parlamento peruviano ha presentato una mozione di impeachment contro l’attuale presidente Pedro Pablo Kuczynski, accusato di aver mentito sul suo ruolo nello scandalo Odebrecht, che ha portato alla più grande indagine per corruzione The post Il Parlamento del Perù ha presentato una nuova mozione di impeachment contro il presidente Pedro Pablo Kuczynski appeared first on Il Post.

Calcio - Serie A : ecco le date della nuova stagione. Svolta storica per il calciomercato. Ci sarà il Boxing Day! Miccichè Presidente di Lega : La riunione della Lega Calcio che si è tenuta quest’oggi a Milano è stata utile non solo per definire il recupero delle sette partite della 27a giornata di Serie A rinviate ieri per la tragica scomparsa di Davide Astori, ma anche per fissare le date della nuova stagione. Tante le novità comunicate, comunicate direttamente dal Commissario Straordinario Giovanni Malagò. Svolta storica per quanto riguarda il Calciomercato: la sessione estiva ...