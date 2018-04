Le mamme di Torino a Sky TG24 : “Non volevamo dichiarare il falso” : Le mamme di Torino a Sky TG24: “Non volevamo dichiarare il falso” La prima coppia omogenitoriale d'Italia ha spiegato come si è arrivati alla registrazione del bambino. L'INTERVISTA Parole chiave: intervista ...

A Torino è stato registrato all’anagrafe un bimbo con due mamme : Lunedì 23 aprile passerà alla storia per essere il giorno in cui in Italia un bambino nato da due genitori dello stesso sesso è stato registrato all’anagrafe. La firma sull’atto è quella del sindaco Chiara Appendino che era intervenuta in prima persona lo scorso martedì 17 aprile quando l’ufficio anagrafe dell’ospedale Sant’Anna si era rifiutato di registrare il piccolo, nato lo scorso venerdì 13 aprile. La sindaca ha quindi deciso di forzare ...

Torino - l’anagrafe registra il figlio di due mamme. È la prima volta in Italia : Aveva promesso di “forzare la mano” e l’ha fatto. La sindaca di Torino Chiara Appendino ha firmato l’atto che riconosce Niccolò Pietro, nato da procreazione assistita, come figlio di Chiara Foglietta e Micaela Ghisleni. Oltre a lui, sono stati trascritti gli atti di altri due bambini nati da coppie omogenitoriali. Si tratta del primo caso in Italia: mai un Comune aveva riconosciuto pari diritti ai figli di coppie gay ...

