Giorgio Napolitano ricoverato d’urgenza | intervento al cuore in corso

Giorgio Napolitano ricoverato d'urgenza «È in corso un intervento al cuore» : Il presidente emerito della Repubblica ha 92 anni ed è stato portato all’ospedale San Camillo di Roma dopo aver accusato dei forti dolori al petto per un problema all’aorta

