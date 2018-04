Spalletti | “Champions? Per Roma e Lazio vantaggio in classifica”

calcioweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) ”Lae lahanno un,hanno un punto in più in classifica, che è tanta roba visto che mancano poche partite alla fine”. Lo dice il tecnico dell’Inter, Luciano, parlando della volata per un posto nella prossima Champions League che vede i nerazzurri con le duene in corsa. L’Inter sarà impegnata nella prossima sfida contro la Juventus prima in classifica e in corsa per lo scudetto: ”Ma a questo punto – specifica l’allenatore toscano a margine dell’incontro con gli arbitri avvenuto al Coni – il calendario non conta, non ci sono partite facili o difficili. Dobbiamo avere la personalità di godere di questa incertezza che c’è, quelli che hanno veramente carattere e personalità questa partita l’aspettano godendo. Chi ha più timore non vede l’ora che sia domenica”. Dopo il k.o. con il ...