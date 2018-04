Paola Di Benedetto e Matteo Gentili | è scontro al Grande Fratello

Grande Fratello - seconda puntata : entrano Aida Nazar e Paola Di benedetto - Anticipazioni : Questa sera in prima serata su Canale 5 , secondo appuntamento con 'Grande Fratello ' condotto da Barbara d'Urso e commentato in diretta su Leggo.it . In studio anche Simona Izzo e Cristiano ...

Grande Fratello 15 – Seconda puntata di lunedì 23 aprile 2018 – Paola Di Benedetto va a confrontarsi con il suo ex Matteo. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Molto positivo l’esordio: oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori, il 22,60% di share. Tre punti in più rispetto all’esordio dell’ultima edizione andata in onda nell’autunno 2015, oltretutto la serata successiva a quella […] L'articolo Grande Fratello 15 – Seconda ...

Filippo Nardi ha dormito con Paola Di Benedetto? È polemica : Madre Natura spiega : Filippo Nardi ha dormito con Paola Di Benedetto? È polemica: “Mancanza di rispetto verso Francesco Monte”. Di Benedetto spiega la vicenda Paola Di Benedetto, il peso della notorietà. La fama è croce e delizia per i vip. E Madre Natura, che da quando ha fatto ritorno da L’Isola dei Famosi e ha iniziato a frequentare […] L'articolo Filippo Nardi ha dormito con Paola Di Benedetto? È polemica: Madre Natura spiega proviene da ...

Grande Fratello 2018 : ecco il menù della seconda puntata. Nella casa Paola Di Benedetto : GF15 - Filippo e Lucia bacio Domani, lunedì 23 aprile, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. In studio anche Simona Izzo e Cristiano Malgioglio che potrebbe riservare delle “sorprese”; Aida Nizar – il ‘ciclone spagnolo’ conosciuto alla fine della prima puntata – entrerà Nella casa come concorrente. L’opinionista Malgioglio manterrà la promessa fatta: “Se Aida dovesse entrare ...