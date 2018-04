Isole Tremiti e Portici Napoli come il Nord Pacifico | alti picchi di microplastiche

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 aprile 2018) Nelle acque superficiali dei mari italiani la presenza diè, in alcune aree, così diffusa da essere comparabile a quella dei vortici oceanici del: ipiùnelle acque di) e in aree marine protettele(Foggia). È quanto emerge dai risultati diffusi oggi dall’Istituto di scienze marine del Cnr di Genova (Ismar), dall’Università politecnica delle Marche e da Greenpeace Italia, frutto dei campionamenti nelle acque italiane realizzati durante il tour ‘Meno Plastica più Mediterraneo’ della nave ammiraglia di Greenpeace, Rainbow Warrior, lungo le coste del Mediterraneo. Ai risultati prodotti dal Cnr-Ismar si aggiungeranno nei prossimi mesi anche quelli raccolti dall’Università politecnica per verificare la presenza e la composizione dinei pesci e negli organismi marini. “I dati raccolti confermano che i ...