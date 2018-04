Energia verde dal deserto | la possibile novità nell’Africa Subsahriana

Eni investe in Italia : 7 miliardi in quattro - svolta verso l’Energia verde : Claudio Descalzi, ad di Eni “L’Italia è il nostro primo Paese a livello di investimenti: 7 miliardi di euro nei prossimi 4 anni. Di cui 1 miliardo di euro destinato alle attività green, incluse le spese per la ricerca e sviluppo al servizio del processo di decarbonizzazione”. L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha presentato il piano strategico della compagnia per il quadriennio 2018-2021. Una cifra consistente è destinata alla ...

Apple 100% verde - da negozi a uffici solo Energia rinnovabile :

Apple 100% 'verde' - da negozi a uffici solo Energia rinnovabile : Apple "verde" al 100%. Cupertino annuncia che tutte le sue strutture sparse nel mondo sono ora alimentate al 100% da energia pulita. "Vogliamo lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Dopo anni di duro lavoro, siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo", ha detto l'amministratore delegato Tim Cook.

Il Portogallo produce più Energia verde di quanta ne consuma : Secondo le ricerche, nel 2050 circa 139 Paesi del mondo potrebbero arrivare a soddisfare il 100% del fabbisogno di energia . L'energia eolica è fonte rinnovabile pulita, rispettosa dell'ambiente , in ...

In Portogallo l'Energia verde prodotta supera quella consumata : Il Portogallo, da tutti ricordato per le sue difficoltà economiche drante la grande crisi del debito, adesso può riscattarsi agli occhi del mondo: non solo ha incentivato la produzione di energia alternativa ma ne produce più di quanta ne consuma andando a battere il suo stesso record stabilito nel febbraio del 2014. I numeri A quel tempo,...