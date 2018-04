Nord Corea - stop ai test missilistici : le reazioni di Cina e Giappone : Probabilmente è un passo avanti verso la pace, oppure una strategia. Sta di fatto che il dittatore Nord - Corea no Kim Jong-un ha annunciato alla nazione e a tutto il mondo che vuole sinceramente porre fine ai test missilistici che negli ultimi mesi hanno spaventato il mondo. Questo perché Kim vorrebbe concentrare le sue energie allo sviluppo economico della Corea del Nord . Sembra che il clima da guerra fredda si sia 'intiepidito', ma non tutti ...

Corea del Nord : il sito per test nucleari di Punggye-ri : La dirigenza Nord Corea na cerca un ambiente internazionale favorevole per rimettere l'economia del Paese su una spirale ascendente. La Corea del Nord si riserva di utilizzare le armi nucleari soltanto ...

Corea Nord - Onu : stop test è passo avanti : 17.32 Plauso del segretario generale dell'Onu Guterres alla decisione della Corea del Nord di sospendere i test nucleari e missilistici. "Questo positivo passo avanti contribuisce a creare fiducia e il processo più lungo che porti alla denuclearizzazione pacifica della penisola",dichiara il portavoce ribadendo "l'impegno e il sostegno delle Nazioni Unite in questo sforzo". In vista del vertice del 27 aprile, Guterres augura poi ai leader di ...

Nord Corea - Kim Jong-un : “Stop test nucleari e missilistici”/ Ultime notizie - Cina : “Svolta per pace duratura” : Corea del Nord , Kim Jong-un : “Stop ai test missilistici nucleari ”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore Corea no, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:28:00 GMT)

L'alt nucleare della Nord corea : Pyonyang sta agenda da un po' in modo da allentare le tensioni diplomatiche con il resto del mondo, non solo con gli Stati Uniti. Ha mostrato un'apertura alle esercitazioni militari congiunte tra gli ...

Nord Corea - stop ai test. Ma Pyongyang vuole restare un Paese nucleare : Pyongyang ha annunciato che non farà più test missilistici e nucleari e che chiuderà il principale sito per i test atomici, quello di Punggye-ri. La novità è stata accolta con grande favore a Seul e Pechino. Meno a Tokyo, dove il premier Shinzo Abe ha sottolineato che quello che realmente conta è una denuclearizzazione completa e verificabile della penisola Corea na. Ma, ancora, non ci sono indicazioni sul fatto che il regime sia pronto a ...

Corea del Nord - Kim Jong-un - "stop ai test missilistici nucleari"/ Trump : "Non vedo l'ora che arrivi il summit" : Corea del Nord , Kim Jong-un : “Stop ai test missilistici nucleari”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore Corea no, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:37:00 GMT)

Corea del Nord - l'annuncio a sorpresa di Kim prima dell'incontro con Trump : 'Grande notizia per la Nord Corea e per il mondo ha twittato il tycoon Grande passo in avanti! Non vedo l'ora che arrivi il summit'. Venerdì prossimo Kim Jong-un incontrerà il presidente della Corea ...