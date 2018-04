LA VENDETTA DI LUNA SU RETE 4 Info streaming e curiosità del film con Carlo Ljubek

Il film consigliato di oggi - sabato 21 aprile : La VENDETTA di Luna : La vendetta di Luna , prima tv di Rete 4, è il film consigliato per la vostra serata di sabato 21 aprile . Thriller tedesco molto ben valutato dalla critica, vede al centro della storia una diciassettenne che sopravvive al massacro della sua famiglia, per scoprire poi di aver vissuto sempre in una farsa; il suo unico desiderio, una volta scappata, sarà quello di vendicarsi, avvalendosi della collaborazione di un ex agente segreto ...

La VENDETTA di Luna - film stasera in tv 21 aprile : trama - curiosità - streaming : La vendetta di Luna è il film stasera in tv sabato 21 aprile 2018 in onda in prima serata su Rete 4. Diretto da Khaled Kaissar, il thriller ha come protagonisti Lisa Vicari, Carlo Ljubek, Branko Tomovic. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La vendetta di Luna, film stasera in tv: scheda TITOLO ...