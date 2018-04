Allegri | Juve-Napoli?Per loro è decisiva

Allegri : 'Juventus-Napoli decisiva? Sì - ma per loro...' : TORINO - Il conto alla rovescia sta per scadere: domani sera all' Allianz Stadium va in scena la sfida scudetto tra Juventus e Napoli e Massimiliano Allegri è pronto: 'Sarà una bellissima serata di ...

Juventus - Allegri : 'Higuain sarà decisivo contro il Napoli' : ROMA - Alla vigilia del match scudetto contro il Napoli Massimiliano Allegri predica grande serenità. Non è mai capitato ai bianconeri negli ultimi anni di giocare una gara spartiacque così avanti ...

Juventus-Napoli - Allegri : “Dybala sta bene - devo decidere. Sarri ha la fortuna di…” : Juventus-Napoli, Allegri- Un Massimiliano Allegri raggiante e sorridente quello presentatosi in conferenza stampa alla vigilia del big match scudetto. SU DYBALA E LA FORMAZIONE “Non ho ancora deciso. Dybala sta bene. Ha giocato anche a Crotone. Stanno bene tutti. Non ho deciso se giocheremo con tre o quattro attaccanti, anche Cuadrado sta bene. Abbiamo recuperato […] L'articolo Juventus-Napoli, Allegri: “Dybala sta bene, devo ...

Juventus-Napoli - la conferenza di Allegri LIVE : Quattro punti di differenza, cinque partite alla fine del campionato e uno scudetto da afferrare. Sono questi i numeri principali della sfida tra Juventus e Napoli, pronte a darsi battaglia all'...

Juventus-Napoli - Allegri contro Sarri : lo scudetto dei diversi : TORINO Si conoscono da una vita, si temono e hanno grande rispetto reciproco.Ognunodomanicercherà di anticipare le mosse, leggere nella mente e trovare il punto debole dell'altro per portare a casa ...

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : dubbio Dybala per Allegri - ballottaggio Milik-Mertens : Tutto in 90 minuti. La Juventus e il Napoli si giocano una fetta di scudetto nel big match di domani, domenica 22 aprile, in cui le prime due della classe si confronteranno alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Il pareggio dei bianconeri nel turno infrasettimanale a Crotone ha riaperto i giochi in chiave tricolore, consentendo al Napoli di ridurre a 4 punti la distanza che lo separa dalla prima posizione. Ma per i ragazzi guidati da Sarri ...

Verso Juve-Napoli : i molti infortuni di Allegri Video : La capolista dopo il pari con il Crotone [Video] è tornata a lavorare a Vinovo per prepararsi per la sfida cruciale per lo scudetto, contro il Napoli. Il tutto si giochera' allo Stadium di Torino. Ma i problemi tecnici per Massimiliano Allegri non mancano. Il Napoli si è riportato a -4 dalla #Juventus e le speranze per lo scudetto, per i partenopei, si sono riaccese. Da quella partita in poi mancheranno solo quattro giornate, e il calendario ...

