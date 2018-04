romadailynews

: Personale: Campidoglio, nuovo salario accessorio premia produttività: Personale… - romadailynews : Personale: Campidoglio, nuovo salario accessorio premia produttività: Personale… -

(Di venerdì 20 aprile 2018)uffici e livello servizi offerti a cittadini. Dati diffusi oggi relativi al 2016, precedenti a riforma del contratto decentrato dei dipendenti capitolini. “IlContratto decentrato per i dipendenti di Roma Capitale, siglato dalla sindaca Raggi con le organizzazioni sindacali di categoria a maggio 2017, ha modificato sostanzialmente le modalità di erogazione del, ovvero della parte di compenso spettante ai dipendenti in funzione della loro. I nuovi meccanismi sono finalizzati a valorizzare il merito dei lavoratori all’interno di ciascuna struttura delndo il raggiungimento degli obiettivi da parte di ogni ufficio e quindi il livello dei servizi offerti ai cittadini. La valutazione delle performance del singolo dipendente, dopo tale riforma, pesa in misura ...