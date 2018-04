Verstappen consapevole dell’errore in Cina

motorinolimits

(Di giovedì 19 aprile 2018) Dopo essere stato sommerso da un mare di critiche in seguito all'incidente in, Maxfa un passo indietro. Niki Lauda ha letteralmente messo in dubbio la sua intelligenza e persino suo padre Jos ha detto che la sfortunata manovra su Sebastian Vettel è stata chiaramente frutto di un "giudizio errato". Il 20enne è …