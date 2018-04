Il comune di Torino dice no alla registrazione all' anagrafe di un bambino con due madri

Niccolò è nato da due mamme - il comune di Torino non lo riconosce. Appendino : "Favorevole - ma c'è vuoto normativo" : Il caso. Il Comune di Torino dice no al riconoscimento di Niccolò Pietro, concepito con la procreazione assistita in Danimarca, come figlio di due madri. Lo denuncia Chiara Foglietta,...

Niccolò è nato da due mamme - il comune di Torino si rifiuta di riconoscerlo. Appendino : "Favorevole - ma c'è vuoto normativo" : Il caso. Il Comune di Torino dice no al riconoscimento di Niccolò Pietro, concepito con la procreazione assistita in Danimarca, come figlio di due madri. Lo denuncia Chiara Foglietta,...

Effetto Minniti - Pastorino (LeU) : “Un comune deve tutelare tutti - non con Daspo ai clochard” : Luca Pastorino, deputato di Liberi e Uguali ed esponente di Possibile in un'intervista a Fanpage.it commenta gli effetti dei decreti Minniti sulla sicurezza a Genova: "Un'amministrazione pubblica deve essere in grado di tutelare le esigenze di tutti, a prescindere che sia di sinistra o di destra".Continua a leggere

Cartellone No Vax davanti l'ospedale di Torino - sui social il richiamo al comune : «Spetta a voi rimuoverlo» : Un gigantesco Cartellone apparso di fronte all'ospedale San'Anna di Torino ha richiamato l'attenzione sul dibattito delle vaccinazioni. Da mesi si discute se sia corretto, sano,...

Olimpiadi in Italia? Nasce l’associazione Torino 2026 - il passo in avanti del comune. Giovanni Malagò : “L’intenzione c’è ma…” : Le Olimpiadi Invernali 2026 possono davvero sbarcare in Italia o almeno è quello che si auspica il Comune di Torino visto che ieri sono state avviate le procedure per la costituzione dell’associazione Torino 2026. Il sindaco Chiara Appendino (Movimento Cinque Stelle) ha dichiarato che questo ente servirà a verificare se l’evento olimpico potrà generare valore durevole per i territori coinvolti. L’istituzione locale si è dunque ...

Persi durante gli scavi al cimitero i resti del papà di Rita Pavole : il comune di Torino dovrà risarcirla : Si persero i resti del defunto e il Comune dovrà risarcire la famiglia di Rita Pavone. Nel 2004 la salma di Giovanni Pavone, padre della cantante, finì ' dispersa ' durante lavori di scavo per le ...

Olimpiadi - si fa avanti comune Torino : 15.54 La Sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. "Nel rispetto delle valutazioni personali dei singoli consiglieri", si dice in una nota, "il gruppo consiliare del M5S Torino appoggia la decisione, per procedere compatti sullo studio critico e condiviso di quanto avverrà già da domani". "Il M5S -si aggiunge- lavorerà per capire se ...

Salta seduta comune Torino su Olimpiadi : 17.26 Sulla candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali 2026, proposta da Grillo, il M5S si spacca e Salta il Consiglio Comunale che doveva discutere una mozione Pd proprio sulla proposta. Tra i banchi della maggioranza erano assenti alcuni consiglieri 5 Stelle contrari alle Olimpiadi.La minoranza ha allora deciso di non rispondere all'appello nominale e la seduta è stata sospesa.Malgrado ciò,la sindaca Appendino annuncia:"Manifesteremo con ...

“Il paradiso delle signore” deve traslocare : i lavoratori di Torino respingono l’accordo sulle 9 ore al giorno. Rai e comune : “Sconcertati” : La Rai e l’amministrazione comunale di Torino si dicono sconcertate in merito alla decisione dell’assemblea dei lavoratori torinesi che ha visto, tramite una sorta di referendum interno, vincere il “no” alla proposta di lavoro. L’accordo prevedeva 9 ore di lavoro al giorno, per cinque giorni con la possibilità di un sesto giorno, con 25 euro giornalieri in più oltre allo stipendio mensile regolarmente versato, più ...

Torino - comune vieta atto nascita a gemelli nati da coppia gay : Sono nati da una coppia omosessuale e per questo non sarebbero in regola. È questo quanto accaduto a due gemelli a Torino. Il Comune di Torino ha negato l'atto di nascita dei due bambini perché nati da una coppia di uomini con il sistema della gestazione per altri. L'atto era già stato trascritto per il padre biologico e non è stato esteso all'altro genitore."Il riconoscimento dei figli e delle figlie delle coppie ...