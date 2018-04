Deliveroo | riders occupano sede di Milano Sgomberata con l’arrivo della polizia

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 aprile 2018) È durata poco l’occupazione da parte di una trentina didie Torinodi via Ettori Ponti amultinazionale delle consegne a domicilio. I manifestanti, arrivati sul posto, hanno ribadito le loro proteste, ribadite anche con uno sciopero, contro la novità a livello contrattuale decisa dall’azienda. Non più pagamenti con un fisso, ma a consegna. “Richieste davanti alle quali la dirigenza ha sempre fatto finta di niente e così…si è deciso di andarli a trovare!”, si legge sulla pagina Facebook di Deliverance Project. Ihanno chiesto di incontrare il general manager Matteo Sarzana. Sul posto, per contenere il piccolo presidio, è arrivata la. Nel giro di poco tempo gli agenti hanno sgomberato. L'articolodicon l’arrivoproviene da Il Fatto ...