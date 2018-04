La voce della Politica Pubblico impiego | uilpa | un piano marshall in

La voce della Politica Cd + Europa verso la riunione del Centrosinistra : Il Pd dunque ci chiarisca e si chiarisca, su quali sono i confini di una coalizione, su quali programmi e progetti intende costruire una nuova alleanza sancendo il primato della Politica. Non basta e ...

La voce della Politica Lavello : 'non ridimensionate la nostra scuola' : La Politica ha creato il problema, la Politica lo risolva. 2, si vada verso un nuovo approccio all'organizzazione della rete scolastica, che superi la tanto evocata organizzazione per poli e si fondi ...

La voce della Politica Tempa Rossa : Cifarelli sollecita incontro con Total : L'assessore alle Politiche di Sviluppo ha sollecitato l'istituzione di un tavolo di confronto per garantire opportunità di lavoro alle maestranze locali già impiegate nella costruzione del Centro. Nel ...

La voce della Politica SMS Stato Moderno Solidale su Tempa La Petrosa : SMS Stato Moderno Solidale, come anticipato durante la campagna elettorale ha posto tra le sue priorità azioni per contrastare l'occupazione da parte della Total per fini di ricerca di idrocarburi ...

La voce della Politica Fratelli d'Italia Basilicata non si ferma e riparte dai territori : Abbiamo già ripreso gli incontri territoriali nello spirito di servizio alle comunità che ci contraddistingue. Lo scorso venerdì siamo stati a Melfi per lanciare la campagna tesseramenti 2018. Forti ...

La voce della Politica Solidarietà di Pedicini a Basilicata 24 : "L'aggressione subita dai direttori del quotidiano on line Basilicata 24 Giusi Cavallo e Michele Finizio, e dai proprietari di due aziende agricole che li accompagnavano Giuseppe Fidanza e Domenico ...

La voce della Politica Sindaco Senise su Programma Speciale Senisese e attrattore : L'intervento del Sindaco di Senise Rossella Spagnuolo nel corso dell'incontro in regione per parlare di Programma Speciale Senisese, ha messo in evidenza le criticità da risolvere al più presto per l'...

La voce della Politica Rinnovo Rsa FCA Pratola Serra - AV - - Ugl : "Straordinario risultato" : "Grandissima affermazione dell'UGL Metalmeccanici alle elezioni per il Rinnovo della rappresentanza sindacale che si attesta straordinariamente con il 25% dei consensi: non poteva andare meglio di ...

La voce della Politica Gelate Metapontino - Giordano - Ugl - : "Sospendere tasse a imprese danneggiate" : "Ci sono imprese fortemente danneggiate e qualcuna non riuscirà a riprendere la propria attività. A tutte le imprese del Metapontino colpite dalla neve e gelo, occorre assicurare un sostegno concreto ...

La voce della Politica Donato SABIA riconfermato alla guida regionale della UILPA Polizia Penitenziaria : Nella mattinata odierna a Potenza nella sala congressi della Biblioteca Nazionale in via del Gallitello n°100, si è svolto V° Congresso regionale della UILPA Polizia Penitenziaria, per rinnovare gli ...

“Mi hanno rovinato il compleanno”. 80 anni amari per Bruno Pizzul. La storica voce sportiva della Rai - e di intere generazioni - sta per tagliare un importante traguardo - ma per lui c’è stata una “brutta sorpresa” : Bruno Pizzul, la grande “voce” della telecronaca calcistica è da sempre un ciclista metropolitano. Pedala ancora il Bruno nazionale e lo fa verso il traguardo delle 80 primavere che sbocciano l’8 marzo. Ma è un compleanno davvero amaro per Bruno. Nella sua abitazione a Cormons (Gorizia) nella giornata di ieri, approfittando dell’assenza del popolare cronista sportivo e della moglie, dei ladri si sono introdotti e hanno rubato i gioielli ...

“Hai capito Suor Cristina!?”. Indimenticabile - eccola oggi con una bomba. La sua voce aveva incantato tutti e la sua grinta aveva conquistato il pubblico. Ma adesso arriva la notizia della ‘rivoluzione’ : Con la sua voce ha incantato i telespettatori italiani. Ricorderete quando Suor Cristina si è presentata a The voice of Italy stravincendo sugli altri concorrenti. Da quel momento la sua vita è completamente cambiata anche se il grande successo sperato non è mai veramente arrivato, nonostante il tanto chiacchierare che si fece attorno a questa ragazza che oltre alla Fede aveva la passione del canto. Da qualche tempo ha iniziato a girare ...

Inter : alzare la voce serve - il comunicato della società ottiene i suoi effetti : Dapprima un post su Twitter con la presa di distanza dall'articolo da parte di Marco Bellinazzo, firma prestigiosa dell'economia calcistica proprio per Il Sole 24 Ore su cui conduce il blog "Calcio e ...

La voce della Politica Elezioni 2018 : ambientalista entra nel confronto : Nell'Agenda gli impegni ineludibili per il nuovo Governo per rispondere a quanto ci chiede l'Europa e il mondo: 1. la redazione del Piano Nazionale Clima e Energia, che faccia conseguire l'Obiettivo ...