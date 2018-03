Trentino | scialpinista morto sotto una slavina sulla Paganella

Scialpinista precipita in Trentino : 14.33 E' stato ritrovato senza vita in fondo ad un canalone di cima Cavallare nel Trentino orientale lo Scialpinista Stefano Mottes 48enne di Feltre. Dopo l'allarme lanciato ieri per il suo mancato ritorno,gli uomini del soccorso alpino hanno iniziato le ricerce,anche con l'ausilio di droni,concluse con il ritrovamento del corpo dell'uomo.

