Grande Fratello | Chicca e Giovanni a Verissimo | ‘Siamo in crisi’

Grande Fratello - Maurizio Costanzo : 'Barbara Palombelli ha detto no ed è stata chiamata Barbara D'Urso' : ' Barbara Palombelli ha notoriamente molto successo su Canale5 e su Rete4 con Forum . Ogni tanto il suo nome viene indicato per la conduzione di altri programmi, ma poi decade', scrive Maurizio ...

Cristiano Malgioglio non sarà opinionista del Grande Fratello 2018 : Grande Fratello: Cristiano Malgioglio non ci sarà Tra qualche settimana Grande Fratello aprirà i battenti per la quindicesima edizione della versione tradizionale, quella Nip. A condurlo sarà la regina degli ascolti del pomeriggio di Canale 5 Barbara D’Urso ma Cristiano Malgioglio non prenderà parte al reality come opinionista. Nella giornata di ieri era circolata l’indiscrezione che voleva una tra la star indiscussa della seconda edizione del ...

Anticipazioni Grande Fratello con la D'Urso : Alex Mucci concorrente? - : È stato il giornalista Gabriele Parpiglia a fornire delle indiscrezioni sui prossimi concorrenti, asserendo che sono stati valutati ex gieffini e ragazzi del mondo del web con un seguito non ...

Anticipazioni Grande Fratello con la D’Urso : Alex Mucci concorrente? : Alex Mucci concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso? Lunedì 23 aprile in prima serata su Canale 5 Barbara D’Urso condurrà la quindicesima edizione del Grande Fratello. Sono poche le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il cast. Il primo nome che sta circolando sul web è quello di Alex Mucci, una fashion blogger super tatuata che conta 500mila followers sul suo profilo Instagram. L’indiscrezione è ...

Grande Fratello NIP 2018 concorrenti e cast completo edizione non famosi : Tra i concorrenti del Grande Fratello NIP 2018 ci saranno persone semi-conosciute, e ci verrebbe da dire che non è affatto una novità, semplicemente la produzione ha deciso di ammetterlo, in questa edizione. Già altre volte hanno partecipato al reality show personaggi con esperienze televisive e simili alle spalle, il che aveva suscitato il disappunto del pubblico. Naturalmente non ci riferiamo a tutti i concorrenti del GF delle passate ...

“Giulia De Lellis - questa non sei tu”. Ecco com’è ora. La fidanzata di Andrea Damante è sparita dai radar dopo il Grande Fratello Vip e ora i fan stentano a riconoscerla : la foto che ha sollevato un polverone : “Ammazza, ma sicuri che è lei?”; “Ma davvero? Che cambiamento!”. E ancora: “questa è Giulia? Ma cosa le è successo?”. E questi sono solo alcuni dei commenti lasciati dai fan sotto la foto di quella che, a quanto pare, è la ‘nuova’ Giulia De Lellis. Sì, proprio l’esperta di tendenze della Casa del Grande Fratello Vip, già corteggiatrice di Uomini e Donne e, soprattutto, fidanzatissima di Andrea Damante, il tronista conquistato nello ...

Grande Fratello 15 le prime indiscrezioni sul reality condotto da Barbara D’Urso : Grande Fratello 15: le prime indiscrezioni sul programma condotto da Barbara D’Urso ci dicono che ne cast ci saranno dei personaggi non troppo sconosciuti e che molto probabilmente non ci sarà la diretta h24. Grande Fratello 15: nel cast web influencer e fashion blogger I concorrenti del GF 15 alla cui conduzione troveremo l’inossidabile Barbara D’Urso pare non saranno emeriti sconosciuti come è stato in passato, ma saranno volti noti del web e ...

Il Grande Fratello di Barbara d'Urso sarà quasi Vip - ecco le indiscrezioni sui concorrenti 'famosi' - : Sono stati valutati ex concorrenti dei vecchi GF e ragazzi del mondo del web seguiti da milioni di follower, volti non sconosciuti. C'è una ragazza ambita dai marchi di moda, una fashion blogger ...

PLATINETTE/ Pronto per l'avventura al Grande Fratello con Barbara D'Urso (TV Talk) : PLATINETTE a TV Talk, 24 marzo: Pronto per una nuova avventura al Grande Fratello, Mauro Coruzzi farà parte della squadra di Barbara D'Urso per la nuova edizione del reality(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 02:43:00 GMT)

Concorrenti Grande Fratello : nel cast web influencer e una fashion blogger : Chi saranno i Concorrenti del Grande Fratello con Barbara d’Urso? Persone semi conosciute, tra cui una fashion blogger I Concorrenti del Grande Fratello non saranno degli emeriti sconosciuti come in passato. Il ritorno del reality show condotto da Barbara d’Urso sarà all’insegna dei web influencer e delle fashion blogger. A far sapere la novità è […] L'articolo Concorrenti Grande Fratello: nel cast web influencer e una ...

Grande Fratello - i primi nomi dei big al fianco di Barbara d'Urso : roba per palati forti : Il settimanale Spy diretto da Massimo Borgnis fa alcuni nomi di coloro che potrebbero essere gli opinionisti del nuovo Grande Fratello , in onda ad aprile su Canale 5 condotto da Barbara d'Urso . Ad ...