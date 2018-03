Genoa | l’importante annuncio dell’agente di Giuseppe Rossi

calcioweb.eu

: #Genoa, l'importante annuncio dell'agente di #GiuseppeRossi - CalcioWeb : #Genoa, l'importante annuncio dell'agente di #GiuseppeRossi - limpolitico : @Torrenapoli1 Non lo è perché hanno subito un'evidente mazzata psicologica. Sarri dopo la Roma secondo me è dovuto… - pmiele0 : RT @ilfreddo74: È stata una partita devastante dal punto di vista mentale. Ottimo Genoa nel primo tempo e dominata dal Napoli nel secondo.… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Ilal lavoro in vista della ripresa del campionato, incerto il futuro dell’attaccante. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni da parte dell’agente Pastorello: “La Nazionale per lui resta un sogno, è normale che il pensiero giri nella sua testa come per tutti i giocatori italiani. Credo che una volta recuperata al 100% la condizione fisica,possa essere ancora potenzialmente un outsider per la nazionale. Ieri ero a Monaco a vedere l’amichevole della sua squadra – ha proseguito l’agente come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ – e ti si illuminano sempre gli occhi quando lo vedi giocare perché non ci sono dubbi sulla sua la classe. Poco alla volta sta tornando anche dal punto di vista atletico, l’infortunio che ha avuto al flessore purtroppo ha frenato un po’ il suo percorso di recupero, ...