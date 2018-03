Capelli | tutti i tagli lunghi per la primavera-estate 2018

Capelli perfetti? L'hairstylist delle dive svela tutti i segreti : Ci svela qualche segreto per avere Capelli sempre perfetti come le star? Il mondo dell'haircare si esprime attraverso una vasta gamma di possibilità ma, soprattutto, cresce l'uso di leave-in ...

A 15 anni perde tutti i Capelli - il racconto di Lucy : “Mi deridevano - è stato uno shock” : A 15 anni perde tutti i capelli, il racconto di Lucy: “Mi deridevano, è stato uno shock” “Non pensavo fosse possibile a 15 anni” ha raccontato la ragazza ora 19enne che a causa dell’alopecia ha interrotto la vita sociale. Ha ritrovato il sorriso solo dopo anni grazie ad una parrucca speciale modellata sulla sua testa.Continua […] L'articolo A 15 anni perde tutti i capelli, il racconto di Lucy: “Mi deridevano, è stato uno ...

“Addio Kate Middleton”. Fermi tutti - ecco la nuova reginetta di casa Windsor. 22 anni - bellissima - labbra carnose e lunghi Capelli biondi : farà girare la testa a molti. E - infatti - i sudditi di sua maestà già impazziscono per lei : Da una parte Kate Middleton, l’amatissima duchessa di Cambridge in attesa del terzo pargolo. Dall’altra Meghan Markle che il prossimo 19 maggio entrerà a pieno diritto nella famiglia reale sposando il fratellino di William Harry. Se pensate che queste due donne siano destinate a litigarsi l’osso per il ruolo di prima donna d’Inghilterra allora vi sbagliate di grosso. Perché dietro ecco che spunta il terzo incomodo dal nome pensante. Si ...

Marbling effect - chiaro scuri per tutti i colori di Capelli : Violetta, Camelia, Non ti scordar di me e Giglio. Quattro fiori, ma anche quattro colorazioni naturali che renderanno le nostre capigliature questa primavera ancora più multisfaccettate e luminose anche grazie a una nuova tecnica: il Marbling effect. «Si tratta di un’armonia di colori, che crea sfumature molto naturali come effetti marmorei. Una tecnica che permette al colore di sbocciare con delicatezza. La durata di questo effetto cambia a ...

Capelli - tutti i look della New York Fashion Week : L’8 febbraio New York ha dato il via alle settimane della moda, dove saranno presentate le collezioni Autunno/inverno 2018-19 con un po’ di novità. Il Council of Fashion Designers of America aveva annunciato nei giorni scorsi una partnership con Model Alliance per creare delle aree private dove le modelle possono cambiarsi lontano da occhi indiscreti e per ovviare alla mancanza di privacy. LEGGI ANCHETendenze trucco e Capelli del ...