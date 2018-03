Qual è la tua energia? Al via la nuova campagna Enel

Juventus - la situazione di sQualificati e infortunati in vista del Real : TORINO - Massimiliano Allegri dice che alla gara d'andata con il Real Madrid ci pensarà solo dopo Pasqua, cioè tra 15 giorni. I tifosi bianconeri invece sono già proiettati mentalmente alla gara del 3 ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : quanti sport di squadra per l’Italia? Le percentuali di Qualificazione : Il 2017 verrà ricordato come uno dei peggiori anni di sempre per l’Italia negli sport di squadra, quello della ‘maledizione dei quarti di finale’. Pallavolo, pallanuoto e pallacanestro stoppate alla soglia della zona medaglie, per non parlare del calcio, sprofondato nell’incubo della mancata qualificazione ai Mondiali. Ogni notte ha una fine ed in questo 2018 si intravede l’aurora della rinascita. Proiettandoci ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le prossime avversarie dell’Italia. Paura Lituania - gli azzurri vogliono il pass! : L’Italia si è qualificata alla seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Gli azzurri, grazie alla schiacciante vittoria odierna ottenuta in Romania, hanno staccato matematicamente il pass per il prossimo turno, quello decisivo nella rincorsa alla rassegna iridata. I ragazzi di Meo Sacchetti hanno infilato il quarto successo consecutivo: in precedenza avevano già surclassato i rumeni in casa, avevano dominato in Croazia ...

LIVE Lazio-Steaua Bucarest - Europa League in DIRETTA 2-0 : Immobile - gol fantastico in avvio! Basots entra e segna! Ora la Lazio è virtualmente Qualificata : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Steaua Bucarest, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. Una rimonta difficile ma non impossibile. La Lazio si gioca la qualificazione all’Olimpico in un match di importanza fondamentale per i ragazzi guidati da Simone Inzaghi, costretti a ribaltare l’1-0 dell’andata in Romania e a ridare slancio alla propria stagione dopo uno stop improvviso, ...

Gasperini : 'Percentuali di Qualificazione? Loro 51 - noi 49' : Roma, 21 feb. , askanews, L'Atalanta è chiamata all'impresa domani contro il Borussia Dortmund. La sconfitta per 3-2 lascia l'amaro in bocca ma anche grossi margini per passare il turno. 'Giocare con ...

Anche Lerner silura Renzi : Quali che siano le percentuali - se ne deve andare : Matteo Renzi è sempre più sotto assedio. A poche settimane dalla fatidica data del 4 marzo, contro l'arrocco del segretario democratico viene puntata un'altra bocca da fuoco. Quella del giornalista-guru della sinistra Gad Lerner.Il celebre commentatore e opinionista, che in estate aveva lasciato il Partito Democratico dopo esserne stato fra i grandi patroni, si scaglia con toni durissimi contro l'attuale segretario. E chiede che ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : la situazione del girone dell’Italia. Con la Svezia sarà già decisiva : L’ItalBasket femminile è pronta per tornare in campo. Sabato 10 febbraio, alle 15.30, le azzurre sfideranno la Svezia in trasferta: una partita già decisiva per le sorti della Nazionale nel cammino delle Qualificazioni agli Europei del 2019. Cecilia Zandalasini e compagne sono inserite nel gruppo H, che comprende anche Romania e Croazia. Il format prevede che solo la prima classificata ha la certezza della qualificazione alla rassegna ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : l’Italia si Qualifica ai quarti di finale se… Tutte le possibili combinazioni. Situazione intricatissima - occhio ai cartellini. Rischio sorteggio! : L’Italia ha pareggiato contro la Serbia (1-1) all’esordio negli Europei 2018 di Calcio a 5. Gli azzurri sono usciti dal palazzetto di Lubiana con un punto ma la qualificazione ai quarti di finale si deciderà contro la Slovenia padrona di casa nel match di sabato sera. I ragazzi di coach Menichelli sono spalle al muro e sono chiamati a un’impresa se non vorranno salutare prematuramente la rassegna continentale. Lima e compagni ...

Francesco Monte sQualificato? Arrivano le denunce - la situazione si aggrava : Francesco Monte verrà squalificato davvero? Gira e rigira, si ritorna a parlare dell'argomento più scottante dell'Isola dei Famosi 2018. Tutto è cominciato da una confessione scioccante da parte di Eva Henger, ma il finale è imprevedibile: se l'ex tronista dovesse continuare a rimanere nel reality show, molti sarebbero in disaccordo con il mancato provvedimento preso dalla produzione; se invece dovesse essere eliminato, ci saranno altri che ...

Coppa Italia - alla Juventus basta Higuain contro l’Atalanta ma la Qualificazione non è chiusa : la squadra di Gasperini ha abituato a grandi imprese… : Si è conclusa l’andata della semifinale di Coppa Italia, importante prova di forza della Juventus sul campo dell’Atalanta in attesa della gara di domani tra Milan e Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri era reduce dal non entusiasmante successo sul campo del Chievo mentre quella di Gasperini dal netto successo in trasferta contro il Sassuolo. La Juventus mette subito le cose in chiaro e passa subito in vantaggio dopo appena 3 ...

