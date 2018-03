Nuovo sfregio al monumento di Moro | scritta Br su lapide in via Fani

Roma - Nuovo sfregio al monumento di Aldo Moro in via Fani : sulla lapide la scritta BR : Di nuovo sfregiato il monumento ad Aldo Moro in via Fani a Roma. Le iniziali B.R., Brigate Rosse, sono state scritte con della vernice rossa sul monumento. È stata una pattuglia della stazione dei ...

Quegli ex Br che danno lezioni in tv : Nuovo sfregio alla memoria di Moro : Una sorta di pacificazione prematura, una operazione revisionista in cui i torti e le ragioni sfumano e quasi si equivalgono: così è stata vista da più parti la valanga mediatica che sta accompagnando ...

Donna completamente nuda si fa il bagno nella fontana del Bernini. Nuovo sfregio ai monumenti di Roma : Si è spogliata completamente e si è tuffata nella fontana del Bernini, in piazza Navona, dove ha nuotato (toccando le statue) come se si trattasse di una piscina. Protagonista una Donna che dopo il ...

Pompei - Nuovo sfregio agli scavi : vandali in una domus chiusa - danneggiato l'affresco di Bacco e Arianna : «Atto vandalico» negli scavi archeologici di Pompei. Un custode ha notato il danneggiamento di una porzione di circa 10 centimetri di un quadretto raffigurante Bacco e Arianna,...

