Coming Soon | Google Home bussa alle porte degli italiani

Blastingnews

: RT @ThisisManeskin: ??/03/18 VIDEO COMING SOON ?? Stanotte “Morirò da Re” ?? #ThisIsMåneskin - saraskin02 : RT @ThisisManeskin: ??/03/18 VIDEO COMING SOON ?? Stanotte “Morirò da Re” ?? #ThisIsMåneskin - AliceColucci02 : RT @ThisisManeskin: ??/03/18 VIDEO COMING SOON ?? Stanotte “Morirò da Re” ?? #ThisIsMåneskin - Hope_Umpalumpa : RT @ThisisManeskin: ??/03/18 VIDEO COMING SOON ?? Stanotte “Morirò da Re” ?? #ThisIsMåneskin -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Digital Transformation, Digital Disruption o Iternet of Things, insomma, l’era digitale è entrata prepotentemente nelle nostre vite, e ultimamente anche nelle nostre case. Dopo Echo, lanciato da Amazon nel 2014,risponde con una nuova linea di smart speaker:Mini. I nuovi maggiordomi del futuro saranno disponibili in Italia a partire dal 27 Marzo, ma già non si fa che parlare di loro....