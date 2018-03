Vaticano | lettera Ratzinger ‘taroccata’ | si dimette il prefetto Viganò

Blastingnews

: Terremoto in Vaticano: si è dimesso Viganò, prefetto della Segreteria vaticana per la comunicazione. Era finito sot… - RaiNews : Terremoto in Vaticano: si è dimesso Viganò, prefetto della Segreteria vaticana per la comunicazione. Era finito sot… - Agenzia_Ansa : VATICANO | Papa #Francesco ha accettato la rinuncia di mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la… - eziomauro : Vaticano, si è dimesso monsignor Viganò per il caso della lettera di Ratzinger 'tagliata' -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Monsignor Dario Edoardo Viganò,della segreteria per la comunicazione del, ha presentato le proprie #dimissioni, accettate da Papa Francesco. La direzione della segreteria è affidata ad interim a monsignor Lucio Adrian Ruiz, in attesa della nomina del nuovo. Dalla curia romana pressioni per le dimissioni Le dimissioni di monsignor Viganò erano richieste con sempre maggior pressione all’interno della curia romana, dopo che è stato accertato che ildella segreteria per la comunicazione aveva volutamente omesso di riportare alcuni passaggi chiave presenti in unadi Benedetto XVI VIDEO, con la quale il Papa emerito comunicava il suo rifiuto di scrivere l’introduzione a una collana di undici volumi dedicati alla teologia di Papa Francesco e pubblicati dalla Libreria Editrice Vaticana. Nella sua, Papa #comunicava a ...